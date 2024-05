Monja que ganó ‘La Voz’ sorprende al mundo con impresionante cambio y nuevo trabajo

Cristina Scuccia ganó fama mundial en 2014 al convertirse en ganadora de La Voz, concurso musical que tiene versiones en varios países, incluido Italia, de donde es originaria. Además de su talento, lo que llamó la atención del público en aquella ocasión fue que la mujer concursó con su hábito de monja.

Sin embargo, luego de varios años como religiosa, la artista decidió darle un giro radical a su vida y renunció a sus labores en la iglesia católica. Desde entonces, es protagonista de titulares relacionados con su impresionante cambio.

Así luce ahora la monja que ganó ‘La Voz’ en 2014

La cantante, nacida en Sicilia hace 36 años, decidió seguir el camino de la música y la televisión. Por esta razón, luego de la pandemia por el covid-19 anunció que dejaría de lado su servicio religioso.

“La Voz abrió el camino para un cambio evolutivo, pero la decisión vino con el covid, que me obligó a detenerme y mirar dentro de mí (...) La exposición mediática, con el tiempo, fue el motor de muchas interrogantes; pero yo sigo creyendo en Dios y no tengo intención de abandonar el camino de fe”, explicó en charla con el programa de televisión italiana Verissimo.

A partir de ese día, Cristina Scuccia se mudó a España, donde se desempeñó como camarera y en sus ratos libres como cantante. Hasta que regresó a Italia en marzo de 2023 para participar en L’Isola dei Famosi (La Isla de los Famosos), aunque no resultó como ganadora.

El nuevo trabajo de la monja que ganó ‘La Voz’

Desde hace varias semanas, Cristina Scuccia anunció su triunfal regreso a la televisión y a los concursos musicales. Sin embargo, en esta ocasión no lo hizo como participante sino como jurado.

El proyecto en el que ahora trabaja la exreligiosa se llama Io Canto Family, es producido por Mediaset Infinity para el Canale 5 de Italia y estrenó su nueva temporada el pasado 20 de mayo. “En este nuevo programa estaré en contacto con los jóvenes y sus familias. A nivel humano, es una experiencia fuerte e interesante”, comentó Cristina Scuccia en una entrevista con el portal SuperGuidaTV.

Además, en esta charla habló sobre su proceso de cambio durante los últimos 10 años: “No estaba preparada para lo que sucedió, al igual que las hermanas y otras personas que me rodeaban. Nunca pensé que ganaría el programa. Me sentí desorientada durante un tiempo, luego con el tiempo aprendí a distinguir entre las personas que estaban cerca de mí porque me amaban y las que se habían acercado a mí por otras razones”.