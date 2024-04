¿Cómo bajó de peso Carla Giraldo? Así fue su antes y después: “pesaba 95 kilos”

La casa de los famosos ha generado todo tipo de comentarios por todo lo que ocurre en la convivencia con los participantes. Sin embargo, las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo también han dado mucho de qué hablar, especialmente por las diferencias que han tenido al aire.

Carla Giraldo y Cristina Hurtado Fotografía por: Instagram

Carla Giraldo se hizo cirugía bariátrica para bajar de peso

La actriz de Me llaman Lolita fue la ganadora de MasterChef Celebrity 2021. En ese entonces, físicamente lucía diferente a como se ve ahorita, pues tenía unos kilos de más.

Este año, Carla sorprendió con su nueva apariencia, pues ahora luce mucho más delgada. Según había dicho antes, se sometió a una estricta dieta alimenticia y, además, se apoyó con el ejercicio.

No obstante, en el capítulo del pasado martes del reality de RCN, causó sorpresa al revelar que, además de eso, también se hizo una cirugía bariátrica. “Yo les voy a contar un cuento. Yo no como tanto porque la niña se quitó la mitad del estómago (hace seña de tijeras). Ahí está el chisme, Colombia, Panamá, Latinoamérica”, dijo entre risas, mientras desayunaba con los participantes de la casa.

¿Cuántos kilos bajó Carla Giraldo?

En una entrevista con el programa Buen día Colombia, Carla contó más detalles del procedimiento estético al que se sometió: “yo ya tenía un sobrepeso de 95 kilos. Traté de hacer todo, pero no logré nada, busqué ayuda y la encontré, pero también me tocó buscar ayuda psicológica, entender nuevamente mi cuerpo, todo cambia, el organismo cambia, no es fácil, fue una operación muy complicada, difícil, yo estuve muy triste porque todo se movió en mi cuerpo, no entendía nada, no entendía qué estaba pasando conmigo”, relató la actriz.

Además de la cirugía, Giraldo se ayudó haciendo ejercicio y alimentándose de manera correcta. Gracias a eso, bajó 32 kilos. “Me preguntaron que cómo volví a conseguir el cuerpo, claro, yo me hice la cirugía y todo empieza a funcionar, hay que hacer ejercicio, hay que volverse a querer, alimentarse diferente, entonces todo cambia, no es solamente voy y me opero y salgo como cuando se hacen una lipo. Bajé 32 kilos, además con estrés de las dos primeras semanas de La casa de los famosos estuve mucho más flaca y la gente sí decía y yo decía, ‘yo sé, yo tengo espejo, yo me estoy viendo’, claro que estaba en los huesos, tenía un estrés emocional gigante de presentar un programa todos los días y me adelgacé más, llegué a pesar 42 kilos, ya estaba para el otro extremo, pero yo no estaba así”.

Carla Giraldo antes y después

Actualmente, la actriz luce completamente diferente. Su cambio ha sido elogiado por sus seguidores, quienes no dudan en dejarle mensajes reconociendo su belleza, aunque el proceso no fue nada fácil. “Tuve la fortuna que mi piel se adhirió completamente al cuerpo, a mí nada me sobró, gracias a Dios, porque desde el día cero me puse agua fría que es bendita para el cuerpo y para el alma. Además, yo me escondí durante ese año y medio de mi proceso porque no me sentía bien a pesar de que los cambios se estaban empezando a ver y eran favorables, pero yo no quería que nadie me viera, entonces cuando la gente me volvió a ver eran como: ‘a ella qué le pasó’”.