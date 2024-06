Claudia Bahamón y Laura Londoño son familia: este es el vínculo que las une

La actriz Laura Londoño, quien se coronó ganadora de MasterChef Celebrity España en 2023, fue invitada a participar como jurado en el más reciente episodio de la edición colombiana del concurso culinario. Allí, compartió con los concursantes, los jurados y la presentadora Claudia Bahamón, quien dio a conocer que tienen una conexión familiar.

Claudia Bahamón y Laura Londoño en 'MasterChef Celebrity Colombia'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué relación hay entre Laura Londoño y Claudia Bahamón?

Resulta que en el capítulo 7 de MasterChef Celebrity Colombia, la actriz antioqueña llegó para aportar su experiencia como ganadora en otro país, así como para enriquecer el programa con su perspectiva y habilidades culinarias. Además, fue la encargada de elegir los ingredientes con los cuales las celebridades debieron preparar un postre que, al final, le dio la inmunidad a Vicky Berrío.

Sin embargo, en plena competencia Claudia Bahamón sorprendió a participantes, jurados y televidentes, tras revelar que es muy cercana a Laura Londoño, pues hace parte de su familia.

“Laura es la esposa de un primo mío”, mencionó la huilense de 45 años frente a las cámaras del programa de cocina.

¿Quién es el esposo de Laura Londoño?

La protagonista de La ley del corazón está casada con el cineasta Santiago Mora Bahamón, con quien tiene dos hijas llamadas Allegra y Micaela.

La pareja se conoció en un festival de cine en Cartagena gracias a una amiga en común que, según Laura Londoño, les sirvió de ‘Cupido’. Sin embargo, a pesar de su cercanía en aquella ocasión, dejaron de hablarse por casi un año.

En diciembre de 2018, tras cinco años de noviazgo, la actriz paisa y el primo de Claudia Bahamón contrajeron matrimonio en una ceremonia privada.

El exnovio famoso de Laura Londoño

Se trata del actor Jhon Alex Toro, con quien sostuvo una relación por varios años, según contó en una entrevista con Diva Rebeca: “Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso a morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”.

Sin embargo, el encanto que sentía Laura Londoño por su pareja se acabó con el pasar del tiempo y así lo reafirmó durante un viaje de estudios que realizó a Nueva York, donde conoció hombres más guapos e interesantes que llamaron su atención.

“Ustedes no se imaginan mis compañeros y yo pensando que tenía novio. ¡Ay no! ¿De verdad? Cuando terminé con él (Toro) disfruté delicioso. Yo terminé esa relación y había un chico que me encantaba, se me quitó la bobada. Terminé esa relación un poco con sed (...) Desde él dije que no más actores. Yo creo que deben ser maravillosos, pero con un actor en la casa es más que suficiente. Yo se lo diría a él, aunque creo que ya no me sigue en redes”, concluyó en aquella ocasión.