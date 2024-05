Claudia Bahamón confiesa que sufre desde hace cinco años: “tengo ganas de llorar”

Claudia Bahamón es sin duda una de las presentadoras más queridas de la pantalla colombiana. La opita de 45 años estuvo en ‘Noticias RCN’ y posteriormente se fue del país, debido a que se radicó en Estados Unidos cuando se casó con el cineasta Simon Brand. No obstante por un buen tiempo viajó a Colombia a trabajar, ya que diversas marcas y proyectos la requerían. Así pasaron años en los cuales, pese a que vivía en Los Ángeles era usual verla en la pantalla local. Ha fungido como presentadora del exitoso reality ‘MasterChef’ y sus versiones Celebrity y kids desde que este empezó a desarrollarse en el país.

Adicionalmente, ha sido imagen de marcas de belleza y de productos y alimentos.

Sus publicaciones dan cuenta de su alegría, su estabilidad familiar, el amor por sus hijos, Luca y Samuel, por la naturaleza y hasta su faceta como empresaria. Claudia posee restaurantes entre otros emprendimientos. Sin embargo, las redes también han servido para que ella exprese sus angustias, dolores o inconformidades. Gracias a ellas, supimos que estuvo delicada de salud cuando sufrió la perforación de un pulmón.

Ahora también ha usado las redes para desahogarse y confesar un dolor que lleva muy dentro y que la acompaña desde hace cinco años.

Claudia Bahamón recuerda siempre a su padre

La huilense publicó una imagen en su feed que corresponde a un escrito que hizo de su puño y letra que dice: “Me haces falta, todavía me dan ganas de llorar”, lo acompañó de un texto que reiteró el mensaje: “Sí, me haces falta”. Se refiere a su padre Germán Bahamón Vanegas, quien falleció hace cinco años en un accidente automovilístico y con quien Claudia tenía una entrañable relación.

De hecho, el regreso de Claudia a vivir en Colombia, junto a su familia, hace pocos meses, es parte de una promesa que ella le hizo cuando él aún vivía.

¿Cómo murió el papá de Claudia Bahamón?

Fue el 7 de noviembre del 2019 cuando el empresario conducía su camioneta en una carreteras del departamento de Bolívar y se quedó dormido y en un micro sueño, chocó. Él tuvo tiempo para hacer llamadas y hablar por última vez con algunos de los miembros de su familia y les contó lo ocurrido. Sin embargo, el accidente había dejado una severa lesión, que luego le ocasionó la muerte, ya que padeció un paro respiratorio..”No podía manejar largos trayectos porque se quedaba dormido. Cerró los ojos diez segundos y se chocó. Estaba destinado a que pasara de esa manera y nosotros sabíamos que podía pasar”, manifestó unos meses después del accidente la conductora.

Algo que siempre le ha dolido de aquella experiencia, es que su padre también le marcó luego del choque, pero ella no pudo contestar. “Me devuelvo en el tiempo y veo mi celular con su llamada pérdida… Siempre me reclamo: ‘Dios mío, ¿por qué no le contesté ese último día?’”.

El año pasado al cumplirse un aniversario de la muerte de su progenitor, Claudia lo homenajeó con un post donde se ve él divirtiéndose y nuevamente dejó ver su dolor y nostalgia: “Si, confieso que me haces mucha falta! Eras mi todo y seguirás siendo mi todo!”.

