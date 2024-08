Claudia Bahamón: conmovedor relato del sufrimiento que vivió al morir su padre

El el 7 de noviembre del 2019 la vida de Claudia Bahamón, la presentadora de MasterChef Celebrity, cambió para siempre. Ese día, su padre Germán Bahamón Vanegas conducía su camioneta en una carreteras del departamento de Bolívar y al quedarse quedó dormido en un microsueño, chocó.

El empresario tuvo tiempo para hacer llamadas y hablar por última vez con algunos de los miembros de su familia y les contó lo ocurrido, ignorando que estaba muy mal, aunque no se sintiera así. El choque había dejado una severa lesión que le ocasionó la muerte, ya que padeció un paro respiratorio..”No podía manejar largos trayectos porque se quedaba dormido. Cerró los ojos diez segundos y se chocó. Estaba destinado a que pasara de esa manera y nosotros sabíamos que podía pasar”, contó unos meses después del accidente la conductora.

Así ha sido el duelo de Claudia Bahamón

Han sido cinco años difíciles para la huilense que tenía una estrecha relación con su padre y que además por asuntos de la vida se quedó sin hablar con él, cuando no pudo contestarle la última llamada que el empresario le hiciera, minutos después del accidente.

Ahora Bahamón ha compartido un poco de cómo fue su proceso en un emotivo mensaje que deja ver que han sido tiempos complejos, pero de gran crecimiento. El escrito al que la conductora denominó “Su partida sin duda un antes y un después” comienza describiendo lo que pensaba y sentía en el inicio del duelo. “Lloré, sufrí, me lamenté, me deprimí, se me paralizaron mis manos. Pensaba que lo mas doloroso no era su muerte sino como murió. Un accidente brutal. Se dio cuenta que moría, sufrió, pidió perdón. Me dolía imaginarme todo”.

A Claudia Bahamón el sufrimiento de su madre le ayudó

Luego reveló que fue su madre quien sin saberlo le ayudó o la motivó a salir de lo que denominó un hueco profundo. “Pero quien sin saberlo me ayudó ‘rápidamente’ a salir de ese hueco fue mi mamá. Su sufrimiento me alarmó, pero sobre todo la forma como lo alimentaba: ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué se siente como que la vida ya no vale la pena? ¿Por qué tantos pensamientos negativos? ¿Por qué pasó esto?. Preguntas que me llevaban a la misma respuesta: porque sí, porque así es la vida, porque le tocó, punto”, describió la también modelo y activista ecológica que admite que las preguntas la llevaba a más dolor. “Todo me llevaban a respuestas que causaban más dolor y sufrimiento. O sea me mandaban al hoyo”.

Fue entonces cuando decidió cambiar las preguntas buscando respuestas edificantes que le ayudaran a sobreponerse y encontrarle sentido a lo ocurrido. “Cambié los ‘¿por qué?’ por ‘¿qué me está mostrando esa situación? ¿qué tenemos que cambiar en nosotros?’. Gracias a esto avancé. Además cuando ves a tu mamá en el hoyo te sientes en la responsabilidad de trabajar en ti forzosamente. (No sé si es bueno o malo pero así me pasó) ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Desde qué perspectiva lo estoy viendo? Acá las respuestas eran luz en la oscuridad”.

Claudia Bahamón y su proceso para comenzar a sanar

Bahamón tiene en primer plano la frase de Buda “el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”, aunque en su reflexión admite que no es sencillo. “Leo y explota la cabeza. Era inevitable que me doliera, perdí a mi papá!. Eso no lo podía cambiar, pero podía elegir vivirlo desde el sufrimiento o desde el discernimiento. Elegí discernir. Eso sí dependía exclusivamente de mí. Decidí diferenciar el dolor del sufrimiento, es decir, naturalmente me tenía que doler, porque fue un cambio significativo en mi vida, porque ya no iba a volver a ver a mi papá, pero no tenía por qué SUFRIR, y entonces resignifiqué el concepto de la muerte y comenzó la sanación”.

A partir de esos pensamientos y la consciencia de la perdida y cómo enfrentarla vino la aceptación de lo ocurrido para la conductora. “Una parte de mí era consciente de que si no ponía de mi parte iba a terminar con una depresión loca, sufriendo mal y ver a mi mamá mal me sacudió. Hay cosas que no puedo controlar, pero sí tengo la capacidad de controlar mis pensamientos, emociones y acciones. Me hice cargo de mi dolor”, puntualizó la opita que terminó su escrito agradeciendo a su padre a quien le dice cariñosamente Gordo y a su madre también.

