Cillian Murphy, ganador del Óscar por Oppenheimer, vive alejado de todo ¿por qué?

El mundo glamuroso de Hollywood, sus lujos e incluso sus excentricidades generalmente permean el estilo de vida de sus protagonistas. Por ello, no es extraño ver a las celebridades viviendo en enormes mansiones, con carros último modelos y disfrutando de todo lo que el dinero puede comprar.

Sin embargo, en el caso del actor irlandés Cillian Murphy, que acaba de ganar el Óscar como Mejor Actor, por la cinta Oppenheimer, el premio más codiciado por un actor no es así. Por el contrario, Cillian representa todo lo opuesto a lo que se espera de una estrella del cine: casado en un matrimonio estable, sin escándalos, padre consagrado y alejado de la capital del entretenimiento.

El histrión siempre ha procurado llevar una vida tranquila y por eso escogió residir en un alejado pueblo de Irlanda. Allí vive desde el 2015. “No importa dónde vivas para ser actor. Solo me gusta estar en Irlanda, es un lugar tranquilo”, dijo.

Ya en una entrevista con GQ, el actor, que por muchos años hizo papeles de reparto y llamó la atención en la serie ‘Peaky Blinders’, reveló que el hecho vivir con normalidad hace parte de su capacidad de interpretación. “Me encanta no trabajar. Y creo que, para mí, como actor, gran parte de la investigación que requiere la interpretación procede del simple ejercicio de vivir, de llevar una vida normal y de hacer cosas normales, porque puedes observar y estar presente en esa especie de flujo encantador que es la vida humana. Si no puedes hacerlo, porque no paras de ir a festivales de cine, a platós o a viajes de promoción, entonces sí estás en una burbuja. No digo que te convierta en mejor o en peor actor, pero es un mundo en el que yo no podría vivir. Me parece que limita mucho lo que puedes experimentar como ser humano”.

La vida análoga de Cillian Murphy

Uno de sus grandes placeres es dormir diez horas y vivir la vida que ya nadie quiere: la análoga. Justamente con Cristopher Nolan se comunica a la antigua, en persona, quizás por eso se entienden tan bien, porque cuando quieren algo, se buscan. Cuando Nolan lo quiso para la película, que le ha traído el Oscar, simplemente fue a su casa y se lo propuso. Así lo ha hecho las seis ocasiones que lo ha querido en sus elencos. El director lo visita y le entrega los guiones en la mano.

Hablando del personaje del científico Robert Oppenheimer, que lo puso en la mira mundial, asumirlo no solo fue asunto de interpretación, pues la dieta a la que se sometió fue dura, pero la llevó a cabo con relativa fluidez, pues involucraba comer alimentos sencillos.

Estudiaba los guiones, comía almendras, fumaba. “Llegó un punto en el que no estaba preocupado por la comida ni por nada porque estaba muy metido en esto”, dijo en The Guardian. Al terminar, el único sitio donde quería meterse era en la cama. Al culminar la cinta su lugar favorito: era su casa. A Los Ángeles regresó a recoger su premio Oscar.

Cibrian no cuenta con estilista, relacionista público ni escolta para él toda esa parafernalia en torno a un actor es grotesca e innecesaria.

