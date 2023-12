César Escola contó el angustioso momento en que casi muere: “no me tocaba”

Cesar Escola se ha convertido en una de las figuras más importantes de la televisión colombiana. Su participación en programas como Do re millones ha hecho que su nombre sea inconfundible a la hora de hablar de celebridades en el país. Uno de los trabajos más importantes del argentino en Colombia ha sido el de jurado de Yo me llamo, concurso de imitación musical del canal Caracol.

El compositor, nacido en Buenos Aires, es muy reservado en lo que respecta a su vida personal, sin embargo, recientemente habló de un difícil momento que vivió hace un tiempo, cuando su hijo Martín, tenía ocho años. Según reveló en una conversación con el programa de YouTube La sala de Laura Acuña, casi pierde la vida.

¿Qué le pasó a César Escola, jurado de ‘Yo me llamo’?

El suceso ocurrió hace diez años. El músico y productor reveló que sufrió un infarto que lo hizo temer, no solo por su vida, sino también por la idea de dejar a su hijo solo, que en ese tiempo tenía 8 años.

“Me estaba doliendo el brazo, y me dolía el pecho. Obviamente, si estoy acá es porque no me tenía que morir en ese momento, porque aparte cuando te da un infarto masivo, eso es ya, ahí, no hay tiempo, pero sí me asusté mucho (...) yo recuerdo que al médico le dije: ‘yo no me puedo morir. Le eché toda la responsabilidad al médico. Soy papá soltero y tengo un niño de ocho años”, reveló.

De aquel trágico momento, contó Escola, aprendió que a vida ‘hay que vivirla hoy’. Con esa nueva filosofía de vida en mente, reveló, se ha dedicado a aprovechar todo el tiempo que tiene con su hijo. Inmediatamente después, se fue de vacaciones con el menor, a Europa. Uno de los destinos fue uno de los lugares favoritos de Escola: Londres. “Hay que vivir la vida, chicos”, reflexionó.

En la conversación comentó que ha trabajado fuerte para mantener la privacidad de su hijo, por eso evita mostrarlo en redes sociales.