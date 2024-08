Cazzu, ex de Nodal, reaparece y habla sin temor ni tapujo: “Hay un infierno”

El pasado 24 de julio Christian Nodal se casó con la también cantante Ángela Aguilar, lo hizo después de un romance breve de aparentemente menos de dos meses, aunque hay quienes insisten en que la pareja está junta desde comienzos de año. Los medios de comunicación querían saber qué pensaba, sentía o tenía que decir Cazzu, la cantante argentina con quien Christian estuvo dos años y tuvo a su hija Inti, que está en sus nueves meses de nacida.

Nodal reveló solo unas semanas antes de mostrar su noviazgo con Angela, que rompía su relación sentimental con Cazzu. De alguna manera, la trapera argentina es vista como la mujer traicionada, con quien muchos se han solidarizado. Se habla de que la madre de Nodal y una de sus hermanas tiene comunicación permanente con ella y la preferirían por encima de Angela. Todo esto en el plano de la especulación.

También te puede interesar: Christian Nodal deberá pagarle millonaria suma a Ángela Aguilar si le es infiel

Recién estalló todo el escándalo de la ruptura de Cazzu y Nodal y el romance del cantante y Angela, Cazzu se marchó a Argentina, junto a su pequeña, y envió un contundente mensaje donde advirtió que se alejaba de los medios, las redes y no querían dar ningún tipo de declaración.

“Me responsabilizo por mis elecciones”, Cazzu, ex de Nodal

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trate de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras” escribió la joven que siempre ha dejado ver su temperamento sereno y alejado del escándalo.

Cazzu cumplió su distancia y no compartió nada en sus redes. Su regreso a los medios y declaraciones no ha sido en lo digital sino en medio de una entrevista para el programa ¡FA!.

La cantante que borró toda huella del paso de Nodal por su vida, por lo menos en las redes sociales ha hecho un replanteamiento de su vida en ese mundo digital en los últimos tiempos. “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular…Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30″, dijo sin verse prevenida o tensa sino más bien muy relejada, evidenciando que a lo mejor no está enterada de los rumores, especulaciones relacionadas con su ex.

“Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa, entonces dije ‘ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón’”, explicó la cantante que ha priorizado su salud mental y estabilidad familiar y por ello, está tranquila. “Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama (…) No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”.

Con sus declaraciones Julieta, como es su nombre de pila, deja más que claro que está muy lejos de ser la víctima en esta historia y prefiere verse como una mujer decidida que enfrenta lo que la vida le pones justamente sin victimizarse.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento