Carolina Ramírez reveló que vendrá a Colombia con su nuevo novio: “es hermoso”

El matrimonio de la actriz caleña Carolina Ramírez y el empresario argentino Mariano Bacaleinik acabó en buenos términos, tanto que según allegados a los dos se desean lo mejor, pese a ser ex, pues no hubo grandes peleas o discusiones. La relación simplemente no dio más y la distancia terminó por separarlos.

Mientras Mariano decidió echar raíces en Colombia donde produce teatro, Carolina optó por hacer lo mismo en Argentina donde ha encontrado oportunidades en el teatro y la televisión como era su gran sueño.

Carolina, quien siempre ha procurado tener un perfil bajo de su vida personal, ofreció una entrevista al diario La Nación, donde habló justamente de su separación, pero también se refirió a su nuevo amor. Y es que la actriz confesó que está nuevamente enamorada.

También te puede interesar: Exclusiva. Carolina Ramírez de ‘La Reina del flow’ se separó de su esposo luego de 14 años

¿Quién es el nuevo novio de Carolina Ramírez?

Cuando le preguntaron sobre su nueva oportunidad amorosa no dudó en decir: “¡Apareció el amor! Hay un amor más bonito, un novio argentino. ¡Repetí! Es que los argentinos son lindos (risas). Estoy muy contenta porque además la estoy pasando bien. Creo que me estoy dando los tiempos para vivir el presente, para divertirme, para estar tranquila, que ya es un montón”, mencionó la actriz que luego dejó ver lo enamorada que está al referirse a su novio con elogios.

“¡Es hermoso! Es otro productor, pero este es productor musical. Tiene una empresa preciosa con un valor social muy bello. Hace música de medicina holística, tipo más zen”.

Luego reveló que fue gracias a las redes sociales que encontró al productor argentino que le quita el sueño. “Por Instagram (risas). Yo soy como la que derrumba todos los tabúes. En realidad, lo conocí por su labor que también rescata animales y entonces ahí hicimos como foco pero bueno, en esa época estaba muy enredada entonces lo dejé por ahí. Por razones de la vida, un día nos encontramos pero fue algo que se concretó mucho tiempo después, ya cuando yo tenía aire en los pulmones. Digamos que se fue dando en los tiempos que se tenía que dar”.

Carolina Ramírez sintió culpabilidad al comenzar nuevo romance

También admitió que en principio sintió algo de culpa por comenzar una nueva relación, pero pronto las cosas fluyeron: “No sé si tuvimos primera cita. Creo que hay una parte que fue como gris porque cuando uno arranca algo nuevo, a veces hay culpa. Como una especie de ‘no merezco esto porque salí de esto’, entonces hay que ir derribando un montón de velos y de paredes hasta que estás tranquila y está todo más blanqueado. Incluso en Colombia se blanqueó hermoso porque los medios que son muy amorosos conmigo no hicieron de este suceso una noticia amarillista, que realmente eso me hubiera matado. Nos trataron a los dos con muchísimo amor y con mucho respeto”:

Sobre lo que sigue y si su familia lo conoce, Carolina mencionó que en seis meses su novio vendrá a Colombia. “Todavía en persona no lo conocen. Toca por llamadita, pero ha tenido muy buen feeling con mi familia. En diciembre vamos a ver qué tal le va con mi abuela; la institución. Tiene 100 años, puede hacer lo que ella quiera”.

Carolina seguirá radicada en Argentina según lo que reveló en dicha entrevista, pues no solo se siente a gusto sino que allí ha encontrado la oportunidad de hacer teatro, como ha sido su anhelo. También protagonizará una serie, pero no ahondó en ello.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento