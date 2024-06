Carolina Cruz sobre el inicio de su relación con su novio: “me dio mucho miedo”

La separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fue una de las más comentadas del país. La presentadora de Día a Día y el actor de Perfil Falso le pusieron punto final a su relación de 14 años. En febrero del 2022 lo hicieron público a través de las redes sociales, por medio de un comunicado que publicó cada uno en sus perfiles de Instagram.

¿Cómo conoció Carolina Cruz a su novio Jamil Farah?

Esta tarde, la modelo vallecaucana publicó un nuevo episodio de su podcast Mi mundo, Mis huellas, Mi verdad, hablando sobre cómo comenzó su relación con Jamil Farah, un año después de su ruptura de Lincoln Palomeque.

Según contó la presentadora de Día a Día, el matutino de Caracol Televisión, el proceso de la separación del papá de sus hijos no fue fácil. Dentro de sus planes no estaba iniciar un nuevo romance tan rápido; sin embargo; cuando conoció a Jamil Farah, su pensamiento cambió.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

“Yo no estaba esperando a nadie, yo dije que iba a durar mucho tiempo sola, después de una relación tan larga donde estoy tan enfocada en mis hijos, en la fundación, en la empresa, yo sentía que no tenía tiempo para nada más. Yo dije: ‘voy a pasar rico, voy a disfrutar con mis amigos y amigas, si conozco a alguien, chévere, si no, no importa, también he aprendido que los tiempos de Dios son perfectos”, contó.

Carolina y Jamil se conocieron en una discoteca, aunque en ese momento no cruzaron palabras.

“Una noche salí con mis amigos a un evento en diciembre del 2022. Dije ‘voy a ir y no me voy a demorar’... Ahí llevaba separada como un año larguito...Cuando llegué a la discoteca vi a un ‘pelado’, a un ‘pollo’, alto, calvo, con un gabán negro espectacular, yo lo vi y dije ‘este pelado tan lindo, pero es un culicagado, eso es puro colágeno a 2000%’. Qué hombre tan espectacular, tan lindo, altísimo, no estoy acostumbrada a ver hombres tan altos porque soy muy grandota, lo vi súper elegante, súper bien puesto, me pareció divino, pero no cruzamos miradas, cero coqueteos, no pasó nada. Yo veía que él no me miraba ni nada... Yo no lo comenté con nadie, pero yo seguí en la rumba, no me daban los pies, pero ya tenía un motivo para aguantarme el cansancio en los pies. Me quité los zapatos, los puse al lado. Fui y me hice al lado a bailar a ver si de pronto me miraba o algo, pero no. Él parado en la raya”.

¿Cuánto tiempo lleva Carolina Cruz con su novio?

Al día siguiente se comenzaron a seguir en redes sociales, comenzaron a hablar y luego salieron un par de veces hasta que finalmente se hicieron novios.

“Comenzamos a hablar y él me invitó a salir. Cuando nos vimos lo escaneé todo, y divino, altísimo, guapo, amoroso... Desde ese día no hemos dejado de hablar ni un solo día. Llevamos casi año y medio juntos, me pidió el cuadre, pero al comienzo tengo que aceptar que me dio mucho miedo porque vivimos en una sociedad donde hemos puesto en diferentes listas para lo que para la sociedad está bien visto o no”.

En algunos momentos de su relación, la presentadora sintió que no estaba haciendo lo correcto, pues pensaba en las críticas por la diferencia de edad.

Yo decía ‘qué estoy haciendo, es un culicagado mucho menor que yo. Yo le llevo 12 años, qué estoy haciendo yo ahí, seguramente quiere tener familia, hijos, yo ya estoy separada’. La cabeza te empieza a jugar de todas las formas, en unos momentos estás feliz, en otros te confundes. He pasado por todos esos momentos en este tiempo”, aseguró.

No obstante, decidió abrir su corazón y permitir que Jamil Farah la ame. Ahora, no piensa en el futuro, sino en lo que está viviendo actualmente con el joven piloto.

“Aprendí a conocer un hombre extremadamente amoroso, cariñoso, caballero, me cuida, me respeta. Yo no sé cuánto va a durar, ojalá sea mucho tiempo. No sé qué vaya a pasar mañana lo único que sé es que estoy feliz y tranquila y así me quiero sentir por mucho tiempo... Mi prioridad es ser mamá, eso no lo discuto y no lo intercambio por nada en el mundo y me encanta tener una persona al lado que sabe eso. Yo no le estoy buscando papá a mis hijos porque ellos ya tienen un gran papá. El papá que yo escogía para mis hijos es un gran ser humano, un gran hombre y hace muy bien su trabajo como papá. Yo estoy buscando una pareja para mí, que seguramente va a ser el amigo el mis hijos”.