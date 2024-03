Carolina Cruz se confesó sobre su separación de Lincoln Palomeque: “No me dio tusa”

Carolina Cruz sorprendió en horas recientes al contar detalles sobre su separación con Lincoln Palomeque, quien también es una figura conocida en el mundo del entretenimiento. La relación entre la presentadora y el actor fue una de las más sólidas en Colombia, pero después de 13 años juntos llegó a un punto de quiebre.

Aunque la vallecaucana ha tratado este tema con mucho hermetismo, en una reciente entrevista con Erika de la Vega expuso varios detalles del distanciamiento que tuvo con el padre de sus hijos Matías y Salvador.

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz. Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo Carolina Cruz de Lincoln Palomeque?

De acuerdo con lo expuesto por la vallecaucana, intentaron mantener su relación, pero ambos cometieron un “error” al pensar en seguir juntos por sus hijos, en lugar de centrarse en su propia relación. A pesar del dolor inicial y la rabia, entendieron que lo más importante para sus hijos era ver a sus padres felices, ya sea juntos o separados.

Carolina Cruz explicó también que el hecho de enfrentar su separación al mismo tiempo que las dificultades de salud de su hijo Salvador, quien nació con una condición llamada macrocefalia, hizo que el desamor no fuera un problema para ella.

“Mientras vivía todo lo de Salvador, también estaba la separación, yo creo que por eso no me dio tusa. Estaba tan enfocada en sacar adelante a mi hijo, que estuviera bien y sano, que no me dio tiempo para pensar en lo otro (...) Nosotros como pareja intentamos muchas cosas, pensando en los hijos, que eso también es un error, pensar en los hijos y no en ti”, expresó.

De igual manera, la presentadora de Día a Día desmintió que la ruptura con Lincoln Palomeque haya sido por terceras personas. Además, admitió que ambos tuvieron culpa en lo ocurrido.

“No todo siempre tiene que salir como se supone que es perfecto, las parejas cometemos errores. Uno se desconecta mucho de la pareja cuando es mamá, tienes que mejorar muchas cosas como mujer y como pareja. Cuando hay una separación y cuando dos adultos toman esa decisión es porque las dos personas han cometido errores”.

Lincoln Palomeque no quería informar sobre la enfermedad de Salvador: Carolina Cruz

En su charla con Erika de la Vega, la también modelo y empresaria mencionó que una de las diferencias que tuvo con su expareja surgió cuando ella le propuso mostrar el proceso de Salvador contra su enfermedad en redes sociales.

No obstante, Cruz sentía que era necesario compartir con sus seguidores lo que ocurría, teniendo en cuenta que los hizo parte del embarazo y las sospechas empezarían a suscitarse.

“El papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes lo que estábamos viviendo. ‘No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo como mamá pensaba: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo porque he querido?’”, concluyó Carolina Cruz.