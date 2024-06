Carolina Cruz sacó a la luz problemas con exnovio tóxico: “Terminaba en urgencias”

Carolina Cruz es una mujer cuyo presente y pasado amoroso llaman la atención entre las miles de personas que están al pendiente de su vida privada y que, en días recientes, fueron sorprendidas con un inédito relato de su pasado.

Carolina Cruz, presentadora, modelo, empresaria y figura de redes sociales. Fotografía por: Captura de pantalla

El exnovio tóxico de Carolina Cruz

Desde hace varias semanas, la presentadora de Día a Día presentó el primer capítulo de su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, en el que habla sobre sus experiencias de vida.

Precisamente, fue en el más reciente episodio de este proyecto que Carolina Cruz abrió la puerta de su pasado y sacó a la luz varios secretos sobre una relación que denominó como “tóxica”.

“Cuando tomaba traguito, y se pasaba de copas, hacia cosas muy poco chéveres. Me pasó durante mucho tiempo que salíamos a rumbear, la pasábamos delicioso, compartíamos con amigos y amigas; y si alguien se acercaba a saludarme, cuando estaba empezando la noche, era perfecto para él y no tenía ningún problema, pero cuando ya estaba entrado en traguitos y se me acercaba alguien, yo terminaba en urgencias de todas las clínicas porque se iba a golpes con cualquier persona”, explicó la vallecaucana.

Vea también: Imputaron a Gerard Piqué en caso por presunta corrupción ¿De qué se trata?

“En ese momento era una mujer muy inmadura, que veía a este hombre como el hombre de mi vida y la persona con quien yo quería casarme, tener hijos, crecer, escribir una historia de vida y tener una familia. Cuando uno ve esto, muchos años después, se da cuenta que no existen malas personas malas en la vida, sino personas que no son para ti”, concluyó Carolina Cruz sobre este tema.

Carolina Cruz no le tenía fe a su relación con Jamil Farah

Desde hace poco más de un año, la presentadora de Día a Día y el piloto confirmaron públicamente su relación amorosa, lo que generó una gran cantidad de preguntas sobre su historia y cómo se dio todo.

Para resolver algunas de estas dudas, Carolina Cruz habló en el podcast Sencillamente Cris y entregó detalles importantes para los curiosos:

“Yo no le veía futuro porque obviamente la persona con la que estoy es menor que yo, entonces obviamente nosotros hemos crecido en una sociedad donde todo lo juzgan, lo señalan y lo critican, entonces nos enseñaron la fórmula machista que la mujer siempre tiene que estar con un hombre mayor y nunca jamás en la vida puede estar con un hombre menor”.

Puedes leer aquí: Martha Isabel Bolaños salió llorando de prueba en ‘La casa de los famosos’ ¿Por qué?

“Cuando empecé esta relación pensé en ver qué pasaba, nada perdía, si duraba bien, si no, no pasaba nada. Ahora llevamos un año y dos meses, felices, contenta, tranquila. Él es una persona que entiende mi vida, mi mundo”, concluyó Carolina Cruz.