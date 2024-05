Carolina Cruz reveló por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque

En redes sociales se ha habla mucho de la vida de Carolina Cruz, conductora de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión. La vallecaucana se ha destacado como una de las presentadoras más queridas del país, por lo que, en sus redes sociales, ya cuenta con millones de seguidores que la apoyan en cada uno de sus proyectos.

Intimidades de Carolina Cruz

Esta semana, la presentadora abrió su corazón en entrevista con la actriz Camila Jiménez para su podcast Mójate la palabra con Camy. Allí, reveló varios detalles de su vida personal. Incluso, mencionó algunos temas íntimos que no había tocado antes en otra entrevista.

Carolina Cruz reveló que no quiere convivir con su novio Jamil Farah

Uno de los temas que la conductora del podcast mencionó en la entrevista fue sobre la posibilidad de que Carolina reorganizara su vida, viviendo con su actual pareja sentimental, el piloto Jamil Farah.

Sobre eso, la presentadora de Día a Día aseguró: “no quisiera convivir con nadie, a hoy, porque vivo con mis dos hijos y yo trato de manejar mi relación con mi actual pareja muy respetuosamente por mis hijos. Mis espacios para verme con mi pareja no son en mi casa, para eso hay otros espacios, yo lo respeto por mis hijos porque en el apartamento en el que yo vivo es el mismo en el que vivíamos antes todos como familia y para mí es como el lugar sagrado de mis hijos, yo duermo en la cama con ellos y yo respeto eso”.

¿Por qué Carolina Cruz nunca se casó con Lincoln Palomeque?

Uno de los temas que más curiosidad ha generado en sus seguidores es el por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque, pese a que duraron 14 años juntos, tuvieron dos hijos y siempre se mostraron muy enamorados. De hecho, vivieron juntos por muchos años.

“Las cosas no funcionaron, a él nunca le mató el tema del matrimonio y yo me dejé llevar por esa idea, entonces dije ‘si a él no le gusta pues yo tampoco es que me mate por eso, estoy bien así’. Entonces yo digo que no hay malas personas, sino personas que en ese momento no son para uno”, reveló.

A Carolina Cruz le fueron infiel

La presentadora también reveló que, en varias oportunidades, le pusieron los ‘cachos’. Sin embargo, pese a eso, ella siempre ha decidido ser fiel en sus relaciones. “Si tú eliges estar con alguien, ser fiel, pues es una elección, no es que toque serlo, sino que estás eligiendo, si no, pues te quedas solo, no pasa nada, yo he logrado ser fiel, me han puesto todos los cachos de la vida, pero he tenido momentos de mi vida donde he sido débil”.

Sobre si es celosa en sus relaciones amorosas, dijo: “soy cero tóxica, cero celosa, jamás haré un reclamo sin tener una razón o motivo, pero si me dan motivos sí. A cualquier mujer le dan celos que tú estés en un lugar con tu pareja y no te respete y le empiece a coquetear a otra mujer delante tuyo, no es chévere, no te hace sentir bien. Yo soy demasiado independiente, yo soy el otro extremo, yo soy muy relajada, es un tema que me toca manejar a mí, soy extremadamente independiente, y muy que lo puedo sola, tengo una energía masculina demasiado fuerte, desde pequeña me tocó coger las riendas de mi casa”.

Otro de los detalles que reveló fue que le gustan los juguetes sexuales, sola y en pareja. Pero, por respeto a sus hijos, no fue tan específica.