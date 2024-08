Carolina Cruz recordó experiencia con el cáncer: “Me le desmayé al doctor”

Además de su faceta como presentadora, Carolina Cruz brilla en la actualidad con el podcast Mi mundo, mis huellas: mi verdad, en el que revela íntimos secretos de su vida privada. Tal y como sucedió recientemente, cuando habló sobre la experiencia que tuvo relacionada con una grave enfermedad.

Carolina Cruz estuvo a punto de tener cáncer

Por medio de un conmovedor relato, la conductora de Día a Día recordó que, a los dos meses de dar a luz a Matías (7 años), su hijo mayor, tuvo que someterse a una biopsia por los confusos resultados de una previa citología. Toda esta situación le generó un gran temor.

“Cuando a uno le dicen la palabra biopsia empieza a imaginarse el peor escenario, el peor panorama, y más, cuando estás lactando a un bebé de dos meses (...) El resultado arroja que tengo un NIC3. O sea, es el NIC 1, NIC 2, NIC3, y después lo que viene es el cáncer de cuello uterino. Muchas veces este NIC viene del virus del papiloma”, explicó Carolina Cruz, dando a entender que estuvo a punto de ser diagnosticada con esta grave enfermedad.

“Recuerdo que fue durísimo porque me le desmayé al doctor en el consultorio. Me dicen que tocaba cortar un pedacito del útero para evitar que esto crezca y después volverte a hacer otra citología y otra biopsia. Pasó ese primer procedimiento. Pasa el tiempo y me vuelve a salir mal, así que me tuvieron que volver a cortar más del cuello del útero”, agregó la vallecaucana de 45 años.

Tras una lucha de seis meses Carolina Cruz logró recuperarse completamente y, por fortuna, en la actualidad goza de muy buena salud. Razón por la cual compartió un mensaje de prevención a los miles de mujeres que escuchan su podcast.

Un repaso por la historia de Carolina Cruz

Desde joven se destacó por su belleza y carisma. Fue porrista del América de Cali y representó al Valle del Cauca en el Reinado Nacional de la Belleza, donde obtuvo el título de Virreina en 1999.

Su paso por el reinado la catapultó a la fama, pues el poco tiempo Carolina Cruz inició su carrera como presentadora en la televisión colombiana, la cual consolidó gracias a su participación en programas como Muy buenos días, Colombia’s Next Top Model y actualmente Día a Día.

Es madre de dos hijos, Matías y Salvador, producto de la relación amorosa que sostuvo con el actor Lincoln Palomeque, de quien se separó hace casi tres años. En la actualidad tiene un noviazgo con el piloto sanandresano Jamil Farah.