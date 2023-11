Carolina Cruz: ¿por qué la presentadora no terminó la universidad?

La historia de Carolina Cruz es bien conocida por millones de personas, quienes siguen su vida privada gracias al reconocimiento que le han dado los 24 años que lleva desempeñándose como presentadora de televisión.

¿Qué estudió Carolina Cruz?

Así lo comentó hace tiempo la presentadora de Día a Día, por medio de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. Allí confesó que comenzó sus estudios en Comunicación Social y Periodismo, pero los dejó por perseguir su sueño como reina de belleza.

Cabe recordar que la empresaria de 44 años fue representante del Valle del Cauca, su departamento natal, al Concurso Nacional de la Belleza de 1999. En el certamen ocupó el segundo lugar.

“Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento, no gané pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle Del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros, pero que debemos llenarnos de pasión y amor por lo que hacemos para lograr lo que queremos”, aseveró Carolina Cruz en aquella ocasión.

Su talento frente a las cámaras le abrió las puertas de la televisión. Inicialmente, hizo parte del Noticiero del Espectáculo, de Jorge Barón Televisión, y luego dio el salto al canal RCN, donde presentó Comandos, Muy buenos días y Noticias RCN.

En 2013 llegó a Caracol Televisión y desde hace cinco años presenta Día a Día, uno de los programas más importantes de este canal. La vallecaucana hace equipo con Carolina Soto, Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas, Carlos Calero, Jhovanoty y Boyacomán.

El trabajo de Carolina Cruz antes de llegar a la televisión

Antes de convertirse en modelo y figura de la pantalla chica, la nacida en Tuluá fue porrista del América de Cali, equipo de fútbol del que son hinchas Iván, su padre e Iván Darío, su hermano.

“Estaba estudiando en el colegio Sagrado Corazón, Jimmy Aristizábal, quien dirigía nuestro grupo de porristas, también era el encargado de liderar las del América y así entré. Paralelamente, inició en el mundo del modelaje, ¿cómo se dio esto? Inicié como modelo en el Club San Fernando. Y allí me hicieron la propuesta para representar al Valle del Cauca en el Reinado Nacional de la Belleza”, aseguró en charla con El País.

No obstante, Luz María, la mamá de Carolina Cruz no estaba del todo contenta con esta actividad, pues llegó a pensar que corría peligro rodeada del ambiente de un estadio de fútbol: “La trasnochada también era un lío, ya que los miércoles los partidos terminaban casi a las once de la noche y al otro día tenía que madrugar al colegio. Las jornadas no eran fáciles, me tocaba responder por el estudio, las porras del colegio y las del América”.