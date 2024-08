Carolina Cruz enfrenta difícil situación: “estar rogando no es fácil”

Carolina Cruz no solo se ha destacado por ser una de las presentadoras más queridas del país, sino también por ser muy activa en sus redes sociales, especialmente en su perfil de Instagram donde tiene 7,6 millones de seguidores. Allí realiza publicaciones tanto de su vida profesional como de su área personal que incluye momentos especiales con Matías y Salvador, sus hijos.

El nacimiento de su hijo menor, el 19 de febrero del 2021, fue muy comentado en redes sociales y medios de comunicación. La también modelo contó el difícil proceso que vivió con el niño por causa de algunas complicaciones de salud.

Te puede interesar: Carolina Cruz reveló por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque

A raíz de eso, Carolina Cruz creó la fundación Salvador de sueños, que busca ayudar a niños con problemas de salud a los cuales les cuesta acceder a un diagnóstico de primera mano.

Fotografía por: Cromos captura de pantalla

¿Qué le pasó a Carolina Cruz con su fundación?

Ayer, la presentadora de Día a Día subió un video a su cuenta de Instagram revelando que no ha sido fácil sacar adelante la fundación.

“A veces me pierdo, a veces no estoy muy presente aquí hablando de la fundación, porque tengo que aceptar que he tenido días donde me dan ganas de tirar la toalla porque creo que, yo soy una persona muy terca, muy disciplinada, muy enfocada, y digo terca porque cuando se me mete algo en la cabeza no hay quién me lo saque, hasta que logro conseguirlo y hasta poder sacarlo adelante; pero tengo que aceptar que el tema de la fundación, de emprender en lo social ha sido de lo más difícil, porque la situación del mundo es muy difícil, la situación del país es muy compleja, la gente no cree en las fundaciones, la gente piensa que yo me gasto la plata de la fundación”, comenzó diciendo.

Sin embargo, los mismos niños y sus historias la han llenado de fuerzas para seguir adelante con ese proyecto que fue inspirado por su hijo menor, Salvador. “Ver las caritas de los niños y lo que han logrado me llena de fe y optimismo”, señaló.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Carolina Cruz aclaró situación con la fundación Salvador de Sueños

A través de su mensaje, Carolina aprovechó para aclararle a algunos seguidores, especialmente a quienes le dejan comentarios criticándola que, a diferencia de lo que creen, ella no recibe ninguna retribución económica por la fundación.

“De la fundación yo no recibo un peso, pero para mí también sacarla adelante sola en el tema económico, pues es casi que imposible, porque las terapias de los chiquitos son muy costosas, porque lograr lo que queremos para su recuperación cuesta. Entonces, estar tocando puertas, estar rogando o estar pidiendo no es fácil, no es sencillo, a mí no me gusta molestarle la vida a nadie”, aseguró.

De la misma manera, reconoció que, aunque le ha costado pedir ayuda, en este momento y en lo que queda del año lo hará con más intensidad por el bienestar de todos esos niños que lo necesitan.

“Yo soy pésima para molestarle la vida a las personas, a los amigos, me siento como abusando un poco de la confianza. Pero, creo que este año me voy a volver un poquito más conchuda con eso porque necesitamos lograr sacar adelante a estos chiquitos, por eso voy a mostrar la evolución de cada uno de ellos, los proyectos que tenemos en la fundación...Hace poco, alguien a quien quiero mucho me dijo: ‘Esto es lo más lindo que te ha dejado el proceso de Salvador, ¡no te des por vencida!’ Gracias, Iván”, finalizó diciendo.