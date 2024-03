Carolina Cruz contó que fue acosada por una mujer que quería convertirse en hombre

Carolina Cruz es considerada una de las presentadoras más queridas del país. Actualmente comparte set con Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde en Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión.

Te puede interesar: Majida Issa recordó cuando la expulsaron de México: “yo no accedí y me echaron”

Carolina Cruz. Fotografía por: Instagram Carolina Cruz

La vallecaucana lleva más de 20 años en el medio; a lo largo de su carrera profesional ha trabajado en importantes proyectos como noticieros y programas de entretenimiento.

Carolina Cruz fue acosada cuando trabajó en RCN

A través de su podcast, la presentadora reveló que fue acosada hace casi 20 años, cuando trabajaba en RCN. “Aunque no lo crean también fui acosada en algún momento de mi vida. Eso fue exactamente cuando trabajaba en el Canal RCN. Yo salí de presentar ‘Muy Buenos días’, y entré a ser parte de un programa muy bonito, un reality que se llamaba ‘Bailando Por un Sueño’, y después participé en un programa que se llamó ‘Cambio Extremo’, donde se veían cambios extremos en las personas, realizados por cirujanos más exitosos y reconocidos de nuestro país (...) una vez me llegaron muchas cartas al canal, cartas muy inspiradas de una persona muy enamorada que se hacía llamar Cristian (...) las empecé abrir, las empecé a leer y era una persona muy enamorada, muy obsesionada conmigo y me escribía cosas difíciles de entender”, comenzó diciendo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De acuerdo con su relato, esa persona comenzó a tratarla como si ella fuera su esposa: “esto se empezó a tornar un poco más difícil porque la persona ya se había involucrado en una relación como si entre él y yo existiera una relación. Me llegaban cartas todas las semanas y después de un tiempo esa persona ya me llamaba como si fuera su esposa, me decía ‘esposa mía te amo, vamos a tener una familia, vamos a ser felices’”.

La sorpresa fue que esa persona que se hacía llamar Cristian, en realidad era una mujer que quería cambiar de género. “Con el tiempo logramos entender que ‘Cristian’ se llamaba Ana Lucía y que era una mujer que quería convertirse en ‘Cristian’. Me decía ‘quiero cambiarme de sexo por ti, quiero ser un hombre, quiero que seamos una familia’, ahí me comencé a asustar un poco, no por la sexualidad de la persona, sino porque siento que el acoso en cualquier situación no debería existir”.