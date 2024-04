Carolina Cruz casi quiebra por deuda de 2.800 millones: “no tenía cómo pagar”

Carolina Cruz no solo se ha destacado como una de las presentadoras más queridas de la televisión en Colombia, sino también por ser una exitosa empresaria.

Carolina Cruz Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

En redes sociales, la vallecaucana publica varios detalles de su vida personal y profesional y, ahora, con su nuevo podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, ha revelado varias anécdotas que nunca antes había contado.

¿Qué pasó con la empresa de Carolina Cruz?

En el más reciente episodio, la modelo y presentadora de Día a Día abrió su corazón y reveló que, cuando creó su empresa, pensó en incluir a su familia para darles trabajo y apoyarlos; sin embargo, la inexperiencia de todos, especialmente de su hermano, le trajo serias consecuencias: “Cuando creo mi empresa lo hago pensando en mi familia, en que mi mamá tenga trabajo, en mi hermano, en mi futuro (…) toda la empresa la administraba mi hermano, que tenía cero experiencia porque salió de la universidad, de la especialización y de una entró a trabajar a la empresa. Todos empezamos a cometer muchos errores porque no sabíamos lo que estaba pasando y nunca nos dejamos asesorar bien”, aseguró.

Según lo que contó la presentadora, su negocio no estaba dando las ganancias suficientes, así que comenzaron a endeudarse. “Empezamos a abrir nuevos locales, a pagar arriendos carísimos, a poner el negocio en franquicia sin saber cómo era eso. Otro error era que yo sacaba mensualmente un dinero para que las empresas dependieran de mi bolsillo, y eso no se debe hacer, error garrafal...Y esto se me empezó a volver un dolor de cabeza, cada vez que mi hermano me hablaba de plata era un conflicto, una pelea, era hablarnos un poquito más duro”, contó Carolina.

¿Por qué Carolina Cruz tuvo problemas con su hermano?

Carolina reveló que, en parte, por la inexperiencia de su hermano, terminó envuelta en una enorme deuda. “El mayor error mío fue confiar demasiado, no porque fueran mi familia, sino porque yo como dueña de la empresa tenía que tener una posición porque tenía que conocer los números, tenía que saber el funcionamiento de la empresa”.

Inicialmente, su hermano le notificó que la deuda era de 500 millones de pesos. Sin embargo, cinco meses después le informó que esta había aumentado a 2.000. “¿En qué se gasta uno 2000 millones de pesos?, no sabía si ponerme a llorar, si enojarme o salir corriendo. Hay gente que se ha quitado la vida debiendo menos plata. La gente jura que uno es millonario y no, no somos millonarios...Yo no soy una mujer millonaria, lo mío no es la plata. En ese momento me tocó vender un apartamento y sacar préstamos y obviamente se fracturó la relación familiar, yo no quería ver a mi hermano ni en pintura, ni en fotos”.

Fueron dos años el tiempo que duró Carolina tratando de pagar esa deuda, mientras la gente la juzgaba sin saber, creyendo que ella tenía todo el dinero para pagar lo que fuera. “Trabajé muchísimo, como nunca lo había hecho, mucho tiempo valioso lo sacrifiqué con mis hijos para pagar dicha deuda que se pagó en dos años. Hoy en día no le debo un peso a nadie, gracias a Dios ya me sacaron de data crédito, ya no debo un peso, ya pagué toda la deuda. Sané la relación con mi familia, con mi hermano, con mi mamá, estamos bien, y la empresa sigue adelante”.