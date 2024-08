Carolina Acevedo recordó su primera experiencia en una playa nudista

Carolina Acevedo fue invitada a Impopulares, programa radial de la emisora Los 40 Colombia, y allí concedió una entrevista en la que habló sobre varios temas de su vida íntima. Por ejemplo, recordó la vez que Ricardo Acevedo, su padre, la llevó a una playa nudista cuando era niña.

Así le fue a Carolina Acevedo en una playa nudista por primera vez

Según contó Carolina Acevedo, todo ocurrió cuando tenía 11 años y su papá, un cirujano maxilofacial y excoronel de la Policía Nacional, la sorprendió a ella y a su hermana al llevarlas de viaje a un lugar donde está permitido a los usuarios no usar vestimenta, tanto hombres como mujeres y niños.

“El man salió en bola desde el cuarto del hotel y nosotras como que...”, expresó la protagonista de Nuevo rico nuevo pobre sobre la reacción de asombro que le generó ver a su padre en aquella situación.

A pesar de lo poco común que puede llegar a ser esta experiencia, la tolimense de 44 años advirtió Ricardo quería que sus hijas perdieran el tabú a mostrar la naturalidad de su cuerpo. Incluso, a modo de broma, Carolina Acevedo recordó que esta fue la antesala a su desnudo en una revista para adultos.

“Hija, es que el cuerpo no hay por qué esconderlo ¿Ves por qué salí en una revista con las tetas así? ¡Obvio! Y nosotras con mi hermana éramos como: ‘Papá no, no’; y él matado con que nosotras nos quitáramos esa vaina de esconder el cuerpo ¿Será que por eso soy así?”, agregó entre risas.

¿Por qué a Carolina Acevedo le costó trabajar en ‘La ley del corazón’?

En la misma conversación con Impresentables, la actriz habló de su papel como Jimena en la novela de abogados del canal RCN. Allí trabajó junto a Laura Londoño, Luciano D’Alessandro, Mabel Moreno, Lina Tejeiro, Sebastián Martínez, Rodrigo Candamil y otros conocidos actores.

“Fue un personaje que me dio muchos premios, que me gocé y me disfruté, aunque no me gustaba ir a grabar por el ambiente tan pesado que había ¡Detestaba ir a grabar ‘La ley del corazón’! Había un ambiente tan pesado, tan denso y tan de diva en el grupo, que yo llegaba a grabar y me iba”, aseveró.

“Tenía un cartel de actores impresionante, pero había una guerra de egos bien fuerte. No hay nada más maluco que trabajar en un ambiente donde hay tantos egos ¡La energía era súper densa! (...) Yo era feliz cuando tenía que grabar en mi casa, pero cuando tenía que ir a la firma de abogados...”, concluyó Carolina Acevedo.