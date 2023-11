Carlos Villagrán, Kiko en El Chavo del 8, padece de cáncer “Me acaban de operar”

En septiembre pasado el actor mexicano Carlos Villagrán, mundialmente conocido por su rol de Kiko en El Chavo del 8, agradeció en sus redes la mejoría de su hija Vanesa, quien había librado una lucha contra el cáncer de la cual finalmente salió triunfadora. “Agradeciéndole a Dios los resultados positivos de mi hija Vanesa que enfrentó al cáncer de mama y lo venció con entereza, valor y positivismo. ¡HURRA HURRA HURRA!”, escribió el artista que recorre Latinoamérica con su show encarnando al personaje de la vecindad del Chavo.

También te puede interesar: Estas eran las profesiones ocultas de don ramón del Chavo del 8

Kiko, de El Chavo del 8, sufre de cáncer después de su hija

Ahora según información de Radio Fórmula, de México, el mismo actor está padeciendo el temible mal. Fue Inés Moreno quien lo dio a conocer en Youtube. “Me acabo de enterar de otra persona que está enfrentando el cáncer y quimioterapias, se trata de nada mas y nada menos que de Carlos Villagrán”, indicó Moreno. Enseguida dio más detalles: “ÉL está enfrentando esta enfermedad, está tomando radioterapias, está bien, él sigue trabajando y parece que está enfrentando esto de buena manera”, mencionó resaltando el positivismo que siempre ha caracterizado al talento mexicano que ha personificado por décadas al hijo caprichoso y malcriado de Doña Florinda.

Villagrán, por su parte, reaccionó a la noticia y se pronunció en el programa Ventaneando: “Me acaban de operar de la próstata y nada más, es la única operación que tengo, salí de ella y le di gracias a Dios”.

También dijo que aún no ha realizado su testamento, pero sabe que lo tiene que hacer en algún momento. “Todavía no he hecho mi testamento, es una irresponsabilidad mía, yo lo sé, pero tengo miedo de hacerlo”

Villagrán tiene 79 años, en enero llegará a los 80, y nació en Santiago de Querétaro. Por ahora continuará su gira y se presentará cn su show en Anaheim, California Estados Unidos por estos días y hasta el 27 de noviembre. Mira las declaraciones que concedió sobre el espinoso tema.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento