Carlos Vargas de ‘La Red’ luchó contra la depresión: “era prepotente y grosero”

Todos los fines de semana a través de la pantalla de Caracol Televisión, Carlos Vargas se ve sonriente presentando las mejores noticias de entretenimiento de Colombia, junto a sus compañeros Frank Solano, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Mary Méndez.

Fotografía por: Instagram

De igual manera, en sus redes sociales trata de mostrar sus mejores momentos, tanto de su vida personal y profesional. Sin embargo, pocos han conocido las luchas que ha tenido desde que era un niño.

¿Qué le pasó a Carlos Vargas?

Hace unas horas, Caracol Televisión publicó una entrevista donde Carlos Vargas habló de su lucha contra la depresión, un momento de su vida que no fue nada fácil, aunque en televisión se mostraba aparentemente “normal”.

“Cuando comencé a sufrir de depresión yo se lo hice saber de una vez a mi familia y a mis amigos, yo les dije que no me sentía bien, en el canal (Caracol) se dieron cuenta y me apoyaron”, dijo cuando le preguntaron sobre el tema de la salud mental.

La depresión causó que Carlos Vargas se alejara de la vida social. Sus familiares y amigos más cercanos comenzaron a notar su cambio. “Empecé a encerrarme y a no ver a la gente, a volverme un poco prepotente y grosero, a no contestar el teléfono, a no salir, a darme pereza vivir. Tenía una situación difícil en el entorno, mi abuelita tenía demencia senil, una crisis matrimonial de mis papás, ahí yo me di cuenta que era el momento de desprender”.

Su cambio de actitud fue en algún momento criticado por algunos de sus seguidores. “Cuando uno se vuelve un personaje público es muy complicado y la gente lo juzga a uno muy fácil si uno se vuelve grosero”.

Iván Lalinde ayudó a Carlos Vargas en su depresión

El presentador oriundo de Cartago reveló que, en medio de todo ese proceso, contó con el apoyo de grandes amigos como Iván Lalinde: “Estuvo muy pendiente de mí Iván Lalinde y su pareja, muchos amigos a mi alrededor, los presentadores de La Red. Iván vivía en mi mismo edificio, él tenía llaves de mi casa, él me abría la puerta para saber si yo estaba bien, si yo había cometido a algún acto suicida o cualquier circunstancia”.

Al final, el presentador envió un mensaje a todos aquellos quienes han pasado por la misma situación. “Si uno es víctima de depresión, es importante contárselo a la familia”.