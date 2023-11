Carlos Vargas antes y después, así fue el cambio físico del periodista de ‘La Red’

Carlos Vargas es uno de los presentadores más queridos por los colombianos. Su personalidad y sentido del humor han hecho que seguidores de La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol, aquel que presenta al lado de Mary Méndez, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Frank Solano, sientan gran admiración hacia él y su trabajo.

El comunicador, que además ha roto esquemas en la televisión tradicional siendo un hombre que se maquilla, se pinta las uñas y se viste con prendas fuera de lo común, ha tenido un drástico cambio de imagen.

El periodista no tiene problema al hablar de la decisión que tomó de bajar de peso, de hecho, se ha referido al tema en diferentes ocasiones. Cuando comenzó a trabajar en el programa de chismes del canal Caracol, Carlitos, como le dicen de cariño, pesaba 105 kilogramos.

Para el 2019, contó él mismo en el programa, había bajado a 78 kilos. Su proceso de transformación lleva ya varios años. Para el 2014, el oriundo de Cartago mencionó, a través de su cuenta de Instagram, que procuraba disfrutar de la comida, pero con moderación.

“Sigo cumpliendo mi sueño de cambiar mi vida, en vacaciones estoy desordenado, pero procuro controlarme para disfrutar de todo lo que me ofrecen, natilla, buñuelos, manjar blanco, cortado, marranitas, aborrajados, sancocho valluno, helados, postres, etc”, escribió al lado de una fotografía en la que se veía el crecimiento del músculo de uno de sus brazos.

¿Por qué Carlos Vargas decidió bajar de peso?

En una entrevista otorgada a Bumbox Podcast, a mediados de este año, Vargas reveló que se dio cuenta que la gordura es consecuencia de decenas de cosas que están más allá del exceso de comida o la falta de ejercicio. Reveló que los miedos y los temores también son causales de ello.

“No hay peor maltratador que yo mismo. Cuando yo trato eso que me acompleja, que no me hace feliz, y acepto que hay una parte de mí, es más viable que un ser humano logra abrazar eso que le duele, es más fácil atenderlo para ver cómo busco ayuda”, mencionó al hablar del día en que decidió que iba a trabajar por bajar de peso.

En esa conversación reveló que siendo muy joven fue víctima de bullying, no solo por su peso, sino también por ser una persona con comportamientos afeminados.