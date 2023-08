Carlos Torres sobre cáncer que padece: “Todo está en manos de Dios”

El actor mexicano Carlos Torres reveló en redes sociales que fue diagnosticado con cáncer. EL artista a quien en Colombia hemos visto en producciones como El señor de los cielos, Mujer, casos de la vida real y Las vías del amor, entre otras, no detalló el lugar donde el mal le fue encontrado, pero si se refirió a sus sentimientos al respecto.

“En momentos en los que me da miedo me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer”, dijo sobre la situación que afronta dejando claro además que confía en poder salir adelante. “Creo que Dios me está fortaleciendo con esto, me da la fuerza para enfrentar este proceso; quiere renovar mi energía y estoy dispuesto a que se haga su voluntad”, añadió. “Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato”.

Carlos Torres está listo para primera cirugía

EN un siguiente video, hace unos días, agradeció las muestras de cariño y afecto en estos momentos. Hace pocas horas en un tercer post Carlos quiso poner al tanto a sus seguidores de su situación con otro video que subió a su Instagram. Allí luciendo la cabeza rapada y que él denominó un nuevo look dijo: “Gracias a todos. Ya tengo la fecha de la cirugía, estoy listo…nuevo look, nueva vida, nueva energía, gracias a todos. Todo está en manos de Dios, vamos a renovarnos”, dice el actor en el material donde se ve bastante optimista.

