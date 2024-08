Carlos Torres habló de sus inicios y su familia “querían que fuera abogado”

Carlos Torres enfrenta sin duda una consolidación de su carrera artística. Ya lo veíamos brillar con luz propia en La reina del flow y ahora como Pedro Coral Jr, en Pedro el escamoso, más escamoso que nunca, que se ve por el canal Caracol y por Disney Plus, ratifica este momento. El actor barranquillero sin embargo, no la tuvo fácil cuando dejó su tierra natal para concentrarse en la actuación.

A Bogotá llegó con el sueño y nada más. De sus inicios y cómo fue esa primera oportunidad así como lo que opinó su familia, que se sorprendió al saber que Torres quería ser artista, habló el actor con Vea hace algún tiempo.

El actor contó que es el primer integrante de su parentela que mostró habilidades artísticas y por eso, su familia inicialmente pensaba que él escogería una carrera más tradicional.

A Carlos Torres su madre le preguntaba de qué viviría

“Querían que fuera abogado, mi mamá quería que estudiara derecho. Para mi familia fue sorpresivo porque no tiene conocimiento del medio, en la familia no tenemos un cantante o un actor. Mi mamá dijo: ´ ¿eso qué es?, ¿cómo se hace? ´. Cuando le dije que quería venirme a Bogotá a estudiar actuación, pensó que era un pasatiempo, pensó que en vez de jugar fútbol iba a actuar y se me iba a quitar. Ya cuando vio que no se me quitaba, me decía: ´piénsalo mejor, ´ y le dieron todos los miedos que le dan a las mamás. Se preguntaba de qué iba a vivir, lo peligroso que es el medio, la cantidad de vicios que puede haber. Aun así, me seguía apoyando porque me veía decidido o. Estudié con el apoyo de ella y al pasar el tiempo se dio cuenta que era lo mío”, recordó para Vea Carlos quien también tenía sus propios miedos y conflictos al llegar a Bogotá.

“Cuando uno está estudiando uno entra con muchas dudas. Se pregunta: ¿eso es realmente lo que haré el resto de mi vida? Pero a medida que iba a talleres y me pedían que hiciera escenas, que leyera, me empeliculaba más y cuando pisas un set, no hay nada que hacer empiezas a sentir esa pasión, esa felicidad”.

Carlos Torres comenzó en Padres e hijos y confesó que sintió miedo al ser escogido

El actor que comenzó tras recibir su primera oportunidad en Padres e hijos aún tiene en su mente lo que experimentó en ese tiempo. “Empecé en Padres e hijos y lo recuerdo perfecto, empiezas a sentir esa emoción y ese reto constante. Como actor nunca la tienes clara, no hay un punto donde digas: estoy tranquilo. Es un susto constante, entrar al set y decir: ¿será que puedo?”.

También confesó que la expectativa que tenía por esa primera experiencia actoral lo abrumó y no lo dejó dormir. “La noche anterior no dormí. Esa emoción y ese susto me causó nervios. Recuerdo que me llamaron para citarme a un casting, fui lo presenté y dije: que sea lo que Dios quería. Como artista uno es muy inseguro, nunca sale uno satisface con lo que hace, Después, era viernes o sábado y estaba con mi hermano y mi mejor amigo, estábamos desparchados, buscando un lugar para ir a comer y me llamaron. Me dijeron señor Carlos Torres le queremos informar que quedó en el personaje de Jerónimo y puede pasar por los libretos el lunes porque el miércoles graba. Sentí una emoción y fuimos a celebrar. Cuando tuve los libretos en la mano, ahí sentí mucho miedo y dije: ¨cómo lo voy a hacer? Hay también comenzó una carrera que fui descubriendo y disfrutando”.

El actor se mantuvo por un buen tiempo en la serie y luego confirmaría que ya su carrera había empezado. “Duré diez meses en Padres e hijos, luego pasé a Floricienta y siempre en pruebas muy guerreadas como todo en televisión. La gente cree que este trabajo es fácil, pero no es así. Son doce horas diarias de trabajo, más las dos horas de desplazamiento yendo y regresando a tu casa, y llegas a casa a estudiar lo del día siguiente. Cuando llegas a conocer el medio y lo que implica y lo competitivo y lo complejo tiene que gustarte mucho para quedarte”.

¿Y en qué momento tu mamá perdió el miedo?

“Después de ver que pasó un año y seguía estudiando y queriendo aprender, ella se dio cuenta de que iba en serio. Luego ya estaba feliz cuando empecé a trabajar en Padres. Igual la recomendación de la familia y de todos sigue siendo la misma: que aproveche el cuarto de hora y que piense en un plan b porque es indudable que esta carrera es inestable”

Actualmente Pedro reside en Miami, donde es parte de una nueva producción de Telemundo llamada Sed de venganza, donde es dirigido justamente con Miguel Varoni.

