Carlos Manuel Vesga cuenta cómo construye personajes. “No me convierto en ellos”

Carlos Manuel Vesga asumió el reto de interpretar por primera vez a dos personajes distintos en una misma historia en la cinta más reciente de Dago García, El yuppie y el guiso. El actor bogotano de 46 años, que hemos visto en Amor sincero, Noticia de un secuestro, A grito herido y El cartel de los sapos, el origen, entre otros, ya había tenido oportunidad de estar al aire al tiempo en personajes diversos, pero es la primera vez que el mismo set le exige tal versatilidad. “Uno siempre trata de que todos se diferencien, pero tiene la ventaja de que normalmente están distanciados por tiempo … En este caso el reto es que la gente va a ver en la misma pantalla e historia a dos personajes, conscientes de que es el mismo actor. Así es que hay que ser más rigurosos en la construcción de ambas humanidades, de dos mundo internos y externos para que la gente no diga: ´ es el mismo ´ y se olvide por un momento”, Vesga cree que ha logrado su propósito si la gente cree la historia y entra en el juego de la misma.

“Mi método es de aproximación”, Carlos Manuel Vesga

En la comedia El yuppie y el guiso, Carlos interpreta, por un lado, a Camilo Mallarino, un hombre profesional y de clase alta, y por otro, a Steven López, un típico guiso, como se conoce coloquialmente. Algo complejo para un artista que le cueste entrar y salir de un personaje, pero no es el caso del actor que reveló que su método para crear los roles es desde la interpretación, siempre. “Mi método de aproximación es el de interpretar un personaje, eso hace que el trabajo sea más fácil para mí y para los demás. Cuando un actor se convierte en el personaje, como ocurre como Daniel Day Lewis, por ejemplo, que se siente Abraham Lincoln o el rol que esté personificando, es muy complejo para él y para el equipo. Lo respeto mucho, pero no es mi método. No me convierto en el personaje. Yo se lo pongo más fácil a los demás”.

Carlos Manuel Vesga Fotografía por: Arturo Rodriguez

Con detalles sencillos como cambiarse de ropa, Vesga, logra despojarse del rol que esté interpretando. No obstante, también contó que llegar a este método fue algo complejo y requirió tiempo. De niño le encantaba imitar a las personas y sintió inclinación por la comedia por ello, Los Le Luthier siempre lo inspiraron. Hasta ahí se había enfrentado al arte desde lo interpretativo y de manera natural. “Luego decidí irme a Nueva York y me enfrenté al método de los gringos. EL de Lee Strasberg donde debe uno recurrir a eventos a través de la memoria sensorial que le evoquen emociones reales. La verdad yo fui feliz en Nueva York, la pasé bien, pero esa experiencia actoral fue traumática”. El actor reflexiona sobre lo aprendido y aunque respeta ese método y sabe que a algunos les funciona, a él en particular no. “Estoy en total contravía con esa aproximación”. Tampoco comulga con quienes en teatro crean ´la cuarta pared´ donde el actor olvida o ignora por completo al público, para él el teatro justamente permite esa interacción, que considera necesaria y sana.

Vesga tampoco comulga con el ´perder el control en escena´ o la improvisación, por el contrario, trata de hacer un trabajo calculado y controlado pues considera que “El arte del actor no es la espontaneidad en escena, es crear la ilusión y para crear esa ilusión hay que ser juicioso, riguroso y disciplinando y estar dispuesto al juego”, que no se basa en experiencia propia sino en estudio y observación.

Próximamente Vesga estará nuevamente en pantalla interpretando un rol de antagonista en la novela de Caracol Devuélveme la vida.

