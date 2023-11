Carlos Calero visitó a su mamá por delicado estado de salud

Carlos Calero es uno de los presentadores más famosos de Colombia. Con una trayectoria en medios de más de 27 años, el multifacético barranquillero se ha destacado como conductor de certámenes de belleza y programas de entretenimiento como Cien colombianos dicen, Duro contra el mundo, La rueda de la fortuna, entre otros. En la actualidad, los televidentes lo ven, todas las noches, en Yo me llamo, concurso del canal Caracol.

Carlos Calero estuvo en Barranquilla con su mamá

El presentador también comparte algunos aspectos de su vida personal a través de sus redes sociales. En estos días habló sobre el quebranto de salud de doña Nelly Salcedo, su madre. El anfitrión de Yo me llamo viajó a Barranquilla para estar al lado de su mamá.

Puedes leer también: Así se veía Yeferson Cossio cuando no tenía tatuajes, ¿cambió mucho?

Familiares y amigos ha estado muy unidos y pendientes de la evolución de la salud de la progenitora del presentador, y en las redes sociales han expresado sus deseos de pronta recuperación. Paulina Ceballos, esposa de Carlos, escribió un sentido mensaje. “En gratitud, oramos por Nelly de Calero, pedimos por su sanidad si es la voluntad de papá Dios en ti confiamos y agarraditos de tu mano siempre (,..) Rodeada de amor, Nelly Kay, eres una guerrera, solo mi gran admiración por tí, aquí está tu familia que te ama”.

Fotografía por: Captura de pantalla

Calero publicó en las historias de su cuenta de Instagram un video donde aparece besando a su mamá en la frente. Sobre un mensaje de “Fuerza, ma”, publicó una imagen de la Virgen de Guadalupe, a quien encomienda la recuperación de su progenitora.

La esposa de Carlos Calero también estuvo enferma

La familia Calero Ceballos vivió un momento delicado el año pasado, cuando Paulina, esposa de Calero y madre de Sofía y Carlos, tuvo que ingresar a un centro asistencial.

Te puede interesar: Hijo de Martín Elías confesó que no ha hecho el duelo por la muerte de su padre

“Terminé hospitalizada en Barranquilla, después de muchos exámenes, tacs y varios chuzones en los brazos, me dicen: ‘Tienes bronquitis y diverticulitis’. El médico me explica lo que es y es de cuidado. Y es así que la vida me obliga a parar reconsiderando muchas cosas que dejé de lado, pensando en lo realmente importante en mi vida y, sí, volver a las cosas básicas que ya no tenían cabida en mí, por vivir a un millón de revoluciones (...) Le doy gracias a Dios porque soy una niña de sus ojos, mi desafío ahora es recomenzar pensando que es aquí y ahora mañana no existe y no sabemos que pasará. Quiero seguir viviendo, disfrutando mi familia que tanto amo y reconociendo los cambios que necesito”, indicó.