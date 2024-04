Carla Giraldo de LCDLF reveló que sufrió maltrato: “fue la peor relación”

El nombre de Carla Giraldo se ha convertido en tendencia por su faceta como presentadora en La casa de los famosos. Las primeras semanas fue fuertemente criticada pues, para muchos televidentes y usuarios en redes, no lo hacía bien al lado de Cristina Hurtado.

Carla Giraldo en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: RCN Televisión | Edición: Revista Vea

De igual manera, fue noticia la revelación de su cirugía bariátrica con la que logró bajar 32 kilos. Ahora, la actriz de Me llaman Lolita vuelve a ser foco de interés de sus seguidores al hacer una nueva confesión.

Carla Giraldo fue maltratada por un exnovio

Recientemente, la presentadora de La casa de los famosos brindó una entrevista para la revista Bocas, donde abrió su corazón y reveló varios detalles de su vida y los momentos más impactantes que la han marcado hasta ahora, sus 37 años.

Su vida ha estado rodeada de escándalos y polémicas, desde que era una niña cuando se voló de su casa. Otra de las noticias más mediáticas que la han rodeado fue cuando sostuvo una relación con Natalia Arroyave. “Apareció Natalia (Arroyave) y me trató bien y fue muy respetuosa y amorosa, con una familia divina, una familia que yo no estaba acostumbrada a ver porque yo venía de una familia muy disfuncional. Me enamoré y me di una oportunidad de vida con ella. Estuvimos durante dos años y medio”.

No obstante, en la entrevista con el medio de comunicación mencionado anteriormente, reveló que, antes de ese romance, tuvo una relación con un hombre que la maltrató físicamente. “Venía de una relación dura, tensa, fea, con un novio que se llamaba Eduardo y me maltrataba”, contó.

¿Exnovio de Carla Giraldo le pegó?

El maltrato al que se refirió la actriz fue un maltrato físico. Su pareja, quien se llamaba Eduardo, le pegaba y la dejaba con hematomas. Callar por tanto tiempo no fue fácil pues para la sociedad ese tipo de agresiones habían sido normalizadas, así lo reveló la presentadora de La casa de los famosos. “Sí, y siempre dijo que la culpable era yo. A veces cuando dicen que se denuncie al agresor, desconocen lo que uno vive. No es tan fácil. Las mujeres que hemos sufrido en algún momento ese tipo de agresiones terminamos diciendo que la culpa es nuestra porque hemos sido afectadas psicológicamente. Uno necesita mucho acompañamiento durante años para salir de un mundo en el que está atrapado. Cuando decidí estar con Natalia, la gente se escandalizó. Y yo decía: “¿Pero de qué se escandalizan?” ¿De qué se escandalizaban? ¿De que tuviera una novia y que era alguien que me quería? ¿Por qué no se escandalizaban de que alguien me pegara y que llegara al canal con hematomas y nadie preguntara nada?”. Ahí es cuando uno dice en qué país vivimos: una sociedad en donde el amor es anormal y el maltrato algo normalizado”.

¿Cómo terminó Carla Giraldo con el novio que la maltrataba?

En la entrevista con la Revista Bocas, reveló que, como casi siempre le ha tocado en su vida, tuvo que salir huyendo de esa situación: “No recuerdo bien. Fue la peor relación que he tenido. Me volé de esa situación. A mí siempre me ha tocado huir de los problemas así, porque como me gusta afrontar tanto los retos, tiendo a quedarme. Pero uno a veces no tiene por qué hacerlo. Me tocó huir y fue la mejor huida de mi vida”.