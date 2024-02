Cantante colombiana fue amenazada de muerte: “llegaba a mi casa a llorar”

La actual temporada de La Voz Kids ha sido muy comentada en redes sociales. Luego de varias semanas de ‘Audiciones a ciegas’, los entrenadores Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek, escogieron a los participantes de sus equipos.

Ahora, en esta nueva etapa de las ‘Batallas’ han tenido que despedir con mucha tristeza a varios de sus pupilos, quienes también cautivaron desde el comienzo con sus voces.

¿Qué pasó con Tatiana, la ‘Baby flow’, finalista de ‘La Voz Kids 2014′?

A propósito de La Voz Kids, el nombre de Tatiana Cañizares, mejor conocida como Tatiana ‘La Baby flow’, se volvió tendencia en redes sociales luego de conocerse una entrevista que le concedió al programa La Red, de Caracol Televisión, donde abrió su corazón y se refirió a su orientación sexual.

De acuerdo con sus declaraciones, desde que era una niña sintió atracción por las mujeres, pero no lo había hecho público por temor a los comentarios de sus seres queridos: “viví mucho tiempo en conflicto interno porque me obligaba a que me gustaran los hombres, me obligaba a estar con hombres. Yo era feliz hablando con mis amigas: ‘Ay, me gustó este man’. Pero luego llegaba y me preguntaba: ‘¿En serio me gusta?’. Yo me latigaba mucho, así que lloraba y mi mamá me preguntaba: ‘¿por qué lloras? Yo me encerraba en el cuarto porque me sentía atada”, dijo en la entrevista.

Tatiana la ‘Baby flow’, exfinalista de ‘La Voz Kids 2014′, víctima de maltrato

Después de varios años, Tatiana logró sentirse libre gracias a la ayuda de su mamá; sin embargo, según contó, la familia de su primera pareja sentimental le hizo fuertes amenazas, incluso de muerte. “Pasé por una relación muy dura y polémica en la familia de ella, pues no se hacían a la idea y me culpaban a mí de los gustos de su hija. Fue cuando me dijeron que si no me alejaba me iban a matar”.

Como si fuera poco, los familiares de sus amigos más cercanos también la rechazaron una vez se enteraron de su orientación sexual: “cuando los papás de mis amigos se enteraban, les prohibían mi amistad, que yo les podía contagiar algo o los iba a volver igual. Yo no entendía nada”, manifestó ante las cámaras de La Red.

Todas esas situaciones hicieron que la exparticipante de La Voz Kids viviera con mucho miedo. Afortunadamente, cuenta Tatiana, está sanando todas esas secuelas que le dejó el rechazo en su vida.

Actualmente triunfa como cantante y ha contado con el apoyo de su mamá para expresar sus sentimientos libremente, sin temor al qué dirán.