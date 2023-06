Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, habla por primera vez de su cambio a mujer

El famoso cantante español Camilo Sesto solo tuvo un hijo llamado Camilo Blanes, a quien el mundo conoció como Camilín. El joven hoy de 39 años es el heredero universal de la fortuna del intérprete de Fresa salvaje, Tarde o temprano y Corazón encadenado entre otros temas.

Al morir Sesto, Blanes recibió una fortuna cercana a los seis millones de euros y se estima que anualmente recibe 200 mil euros por las regalías de las canciones de su padre, quien murió el 8 de septiembre del 2019.

Camilo sesto y su único hijo Camilo Blanes Fotografía por: Instagram

En las últimas semanas Camilo Blanes ha estado en el centro de la atención, tanto de seguidores en redes sociales como de admiradores de su padre y ha sorprendido por distintas actuaciones y eventos. El joven estuvo bastante delicado de salud después de que fue encontrado inconsciente en una carretera de Madrid luego de que saliera a montar bicicleta en condiciones no aptas. Permaneció en la unidad de cuidados intensivos donde le habría practicado una traqueotomía además de presentar daños en hígado y pulmón. Blanes salió adelante, aunque las noticias sobre su salud mental y adicciones han continuado. Lo que más ha sorprendido es la transformación del joven que habría optado en convertirse en mujer, esto pese a que su exnovia en varias entrevistas insiste en que en realidad él solo se viste de mujer porque le resulta divertido. Camilo usó las redes sociales para revelar su cambio y anunció que ahora se llamaba Sheila Devil. Ahora ha sido el mismo Camilo quien habló en el programa Fiesta de Telecinco de sobre la situación.

Para comenzar indicó que los comentaros sobre su delicado estado de salud le provocan dolor. “Máxima bronca he oído, pero no sé por qué tanta máxima, las palabras ya me duelen” luego dijo si es verdad que está tomando hormonas como parte de su transición a mujer.

“¿Hormonando? ¿A qué te refieres? No, yo soy el sexo que siempre he sido” dijo reiterando como desea ser llamado: “Sheila, Camilín es aborrescente tío, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre siempre ha sido y siempre será mi padre. Más que nada porque me parezco a él a morir”, puntualizó.

¿Cómo está la salud de Camilo Blanes?

También dijo que con su madre Lourdes Ornela, quien en varias entrevistas ha declarado su preocupación por el estado de salud de su hijo y la imposibilidad de poder ayudarlo legalmente ya que cuenta con edad suficiente para tomar decisiones, así estas no sean las más sanas para él, Camilín dijo: Yo y ella hablamos mucho”. Sobre su exnovia Cristina Rapado, quien también ha concedido entrevistas dijo: “Ella es mi amiga realmente, estoy solterísimo, amor por todos los lados”

Las nuevas declaraciones del hijo de Camilo Sesto, ahora Sheila causan algo de confusión y darían la razón a la preocupación de su madre pues al parecer Blanes no estaría tan bien de salud como asegura.

En otra entrevista su exnovia reveló que el primogénito del desaparecido cantante sigue consumiendo drogas y la fortuna heredera la gasta básicamente en ello.