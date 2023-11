Camila Esguerra, de Ventino, habló de su inseguridad física más grande. ¿Cuál es?

Ventino, banda femenina de pop, se formó en la capital colombiana en el 2015. Debe su nombre al número inicial de sus integrantes, 5, pues la primera letra de su denominación es la ‘V’, símbolo del cinco en la numeración romana. María Cristina de Angulo (Makis), Olga Lucía Vives, Natalia Afanador y Camila Esguerra han hecho populares temas como Me equivoqué, Vente conmigo y Andan diciendo. A la par de su carrera musical, las artistas incursionaron en la actuación con Ventino: el precio de la gloria, serie del canal Caracol, donde las cuatro cantantes luchan por alcanzar la fama y vencer a Martina (Carolina Gómez), una ambiciosa mujer que quiere destruirlas.

¿Qué le pasó a Camilla Esguerra?

Camila Esguerra, una de las integrantes de la agrupación, es escritora, poeta y apasionada de la moda. Recientemente, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de hablar, en su cuenta de TikTok, sobre sus inseguridades físicas y de lo mucho que aprendió en los últimos días, acerca del amor propio.

@camila.esguerra Hablándoles un poco de mi proceso con mis piernas y de #amorpropio ❤️‍🩹 gracias @JeanPaulGaultier por el reto y la oportunidad de sentirme como una mujer #gaultierdivine ♬ original sound - Camila Esguerra

La artista contó que, debido a su amor por el vestuario y los accesorios, recibió una invitación para participar en la más reciente campaña publicitaria de la nueva fragancia de Jean Paul Gaultier, una de sus marcas favoritas. La escritora, que viajó a México para asistir al lanzamiento, comentó que, para la sesión fotográfica de la fragancia, tuvo que lucir un traje dorado, tipo body, que hizo que una de sus mayores inseguridades físicas quedara expuesta. El traje dejó sus piernas al descubierto y también un lunar, que en el momento no era de sus afectos.

Camila Esguerra, de Ventino, tenía terror de mostrar sus piernas

“Estaba pasando por un momento difícil con mi cuerpo, no estábamos teniendo la mejor relación (...) cuando vi lo que querían ponerme, casi me muero, no solo porque es una prenda soñada, sino que, para usarla, tenía que enfrentar mi mayor miedo que es mostrar las piernas (...) me lo iba poniendo e iba subiendo la ansiedad (...) cuando salí, la respuesta de todo el equipo fue ‘wow, te ves como la mujer del comercial’ (...) yo lo único que pensaba era que tenía pánico de salir del probador y que me iban a a decir ‘uy, no, mejor con un pantalón’, pero fue todo lo contrario”, recordó, conmovida.

Entre lágrimas, aseguró que aquel momento había hecho que sintiera la necesidad de pedirse perdón por la forma en que se hablaba frente al espejo, y de agradecerle a sus piernas por permitirle vivir la vida que siempre soñó. “Estoy con todo revuelto. Vamos a hacer las fotos, así, mostrando mis piernas, mi lunar, que no me gusta para nada. Creo que es un acto de valentía, de reconciliación con mi cuerpo”, concluyó.