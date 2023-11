Camila Avella, Miss Universe Colombia: “He pasado por muchos rechazos en mi vida”

La Miss Colombia Universe, Camila Avella sale este 3 de noviembre rumbo a El Salvador donde se disputará la corona de Miss Universo con beldades de distintos países. El país esta vez estará representado por primera vez por una mujer casada y madre. A nivel mundial, es la segunda reina con estas características elegida, este mismo año días antes de ganar Avella, Miss Universo Guatemala también fue coronada.

Curiosamente estas dos facetas, que antes eran un impedimento, hoy conforman un atractivo indiscutible, pues dan cuenta de que todo evoluciona y por supuesto, los reinados también.

Hay que mencionar que Avella, nacida en Yopal en 1995, no es ninguna improvisada en las pasarelas, de hecho, su experiencia es tan amplia que data de su niñez. Fue Niña Casanare, luego Niña Colombia y también quiso participar en el tradicional Reinado de Cartagena, pero la junta de este la destituyó en el 2018 cuando era Señorita Casanare por tener manager y haber posado como modelo en distintos eventos.

Revista Vea habló con Camila, también embajadora de Bulova, quien contó qué llevará al concurso internacional, cómo planea conquistar al jurado y cómo combinará su rol de madre y esposa con el de soberana en caso de ser coronada, entre otros aspectos.

Camila Avella, muy creyente y devota

Amelia es la pequeña hija de 2 años de Camila, actual Miss Universe Colombia Fotografía por: cortesía Bulova

Hay varios elementos que son infaltables en el equipaje de Avella y otros que llevará consigo mismo. Por ejemplo, la medalla de San Benito la llevará puesta. “Creo mucho en que es un protector y lo tengo desde hace mucho tiempo. De hecho, fue un regalo que me dio mi suegra y para mí sí tiene una energía bonita y especial. Lo llevo conmigo a todos lados. De hecho, el día de mi coronación también lo llevé”. En su maleta ya tiene lista la pijama de su hija que llevará y la quiere llevar para sentir cerca a su pequeña de dos años. “La pijama porque tiene su olorcito. Tú sabes que cuando uno duerme en la noche suelta como un olor especial y de por sí los bebés tienen un olor distinto. Para mí es poder sentirla a ella”.

Los rechazos de Camila Avella

Camila aprovechó la charla para mencionar su convencimiento de que la cosas fluyen y no hay que forzarlas, sino encontrarles lo bueno y positivo. “Yo me casé después de que el Concurso Nacional de belleza no me dejara participar porque, como les he contado muchas ocasiones, he pasado por muchos rechazos en mi vida y no me iba a quedar estancada con uno. Realmente encontré la persona que Dios me puso en mi vida para formar una familia. Y bueno no, o sea sí soy fiel creyente que los tiempos de él son perfectos y me lo ha demostrado y me lo sigue demostrando”, contó refiriéndose a su matrimonio en el 2019 con su esposo con quien tiene a la pequeña Amelia de 2 años.

Curiosamente el rechazo del concurso de Belleza la puso en el foco nuevamente y fue convocada como presentadora del reality Desafío en el 2018.

Y aunque cree en los milagros y en Dios mismo, considera que lo que ha ocurrido en su vida no es uno, sino el resultado de su trabajo. “Se debe a mi dedicación, a mi perseverancia y sobre todo a mi determinación. Y de verdad que he dejado que las cosas fluyan sin presiones, mostrando también que la organización de Miss Universo ahora es una organización mucho más inclusiva, que nos está dando la oportunidad a mujeres casadas y con hijos. Que nos encasillen en estereotipos que por muchos años nos han encasillado y mostrar que nosotras somos capaces de todo lo que nos propongamos”.

También advierte que no siempre ha sido así, a veces también ha flaqueado en su confianza y la asaltan miedo. “Yo creo que uno de los temores más grandes, que en este momento ya lo superé, te puedo decir que estuvo en mí, me limité a no creer en mí. Ya eso es un miedo superado, ya jamás voy a permitir que mi mente me diga que no soy capaz porque sí soy capaz y puedo levantarme todos los días a cumplir mis propósitos y de verdad. Creo que la mente es muy poderosa. A El Salvador voy a llevar la seguridad que me considero que tengo. Y todo lo que me caracteriza como mujer, me autenticidad, mi determinación y sobre todo mi pasión de ser colombiana”

Avella también procurará de rodearse de sus seres queridos en el país centroamericano. " (Vamos) mi tío, mi esposo, mi suegra, mi suegro, mi mamá, mi papá; creo que hasta mi abuelita y por supuesto toda mi familia, que mi familia es bien grande y numerosa”.

Y en caso de resultar elegida como la mujer más bella del Universo, la colombiana ya sabe cómo distribuirá su tiempo entre su rol de madre y esposa con el de soberana mundial. “La organización de Miss Universo nos ha mostrado que sí es posible si nos ponemos a analizar. La dueña de la organización, Annie, es madre de 2 hijos, por ejemplo. Sé con toda la determinación del mundo que mi esposo, así como yo lo he apoyado a él en todos sus propósitos, me acompañaría hasta China, Japón o al fin del mundo”, mencionó la soberana.