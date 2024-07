Bruce Willis pierde el habla por su enfermedad. Así avanza su duro estado de salud

En febrero del 2023 la familia de Bruce Willis dio a conocer que el estelar de exitosas películas como Duro de matar, Armagedon, Doce monos y más de una treintena de cintas de acción padecía de afasia, luego se supo que el diagnóstico exacto era demencia frontotemporal.

Su esposa Emma Heiming ha sido la encargada de dar a conocer cómo evoluciona el actor que estuvo casado con la también actriz Demi Moore, con quien tuvo a sus tres hijas, todas muy pendientes de la salud de su padre. Con Emma el actor tiene dos niñas pequeñas.

Con el paso de los meses los seguidores de Bruce han sabido que el actor ha ido perdiendo facultades y la habilidad de reconocer, también que tiene poca actividad física.

A raíz de su enfermedad, Emma decidió comenzar una campaña de conscientización, información y asesoría sobre la demencia frontotemporal en la cual también recauda dinero para que esas acciones puedan realizarse.

Esta semana Heiming usó su Instagram para hablar de una de esas iniciativas y una de ellas es una carrera en bicicleta que dos personas están haciendo por todo Estados Unidos para informar sobre el mal.

Esposa de Bruce Willis reveló que él ya no habla

En el video, Heiming se dirigió a su casi millón de seguidores en Instagram y se refirió a esta carrera y luego mencionó unas palabras que dejaron sorprendidos a sus followers, pues fue evidente que Willis sigue perdiendo habilidades.

“Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes”, dijo Emma. De inmediato los seguidores y la prensa misma supieron que tristemente el actor no puede hablar.

Anteriormente su hija Rumer dijo en entrevista con Today había revelado la cercanía que Bruce tiene con Lauetta, su primogénita, que es la primera nieta del actor. “De hecho, pude verle justo antes de venir a Nueva York. Lou está empezando a caminar un poco, caminó hacia él. Fue algo muy dulce”, dijo.

Sin embargo a finales del año pasado, el escritor amigo de Willis, Glenn Gordon Caron, dijo que mensualmente a visitarlo y que para esa época ya el actor tenia problemas con la verbalidad y el habla.

Bruce Willis ya no tendría la alegría de vivir

Dijo a New York Post: “Intento ir a visitarlo todos los meses, pero no siempre soy tan bueno (...) Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez pasaron tiempo con Bruce, sabés que no hay nadie que tenga más joie de vivre [alegría de vivir] que él... Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”, dijo el año pasado.

Bruce tiene cinco hijas: Rumer, Scout LaRue, Tallulah Belle, Evelyn Penn y Mabel Ray. Las tres primeras son producto de su unión con Demi y las menores de 12 y 10 años respectivamente son fruto de su matrimonio con Emma.

Paradójicamente, ahora que Bruce ha perdido la habilidad de hablar es inevitable no ir a su pasado y recordar que dentro de su biografía hay un capítulo especial, inicialmente doloroso, pero luego victorioso, pues en su niñez, el actor padecía de tartamudez y por más que probó varias terapias, solo pudo superarla con ejercicios y clases de actuación. Solo fue cuando pisó el escenario de un teatro, el actor comenzó a superar ese problema. Lamentablemente ahora con su mal ha perdido el habla por completo.

