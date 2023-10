Britney Spears contó que abortó, sin desearlo, cuando estuvo con Justin Timberlake

La entonces ‘princesita del pop’ Britney Spears y Justin Timberlake conformaron una de las parejas más famosas entre 1999 y 2002. Se conocieron cuando eran apenas unos niños, en 1992, en el set de The Mickey Mouse Club, donde también compartieron con Ryan Gosling, Christina Aguilera y JC Chasez.

La relación nació, según reportes de la prensa internacional, en 1999, cuando Spears fue la telonera de NSYNC, la boy band en la que cantaba Justin. Sin embargo, todo se hizo oficial cuando hicieron su aparición, juntos, un año después, en los MTV Video Music Awards. En su momento, debido a su gran popularidad, fueron conocidos como ‘los novios de América’. La pareja terminó casi dos años después, según se supo en su momento, porque sus carreras estaban yendo por rumbos diferentes.

Las supuestas infidelidades de Britney Spears y Justin Timberlake

Tiempo después, debido al lanzamiento de Cry Me a River, canción de Timberlake, se habló de una supuesta infidelidad de Britney. La intérprete, famosa por canciones como Toxic, se defendió y argumentó que la engañada había sido ella.

Pasaron 20 años después de estos episodios, pero vuelve a vivir gracias a la divulgación de un fragmento de The Women In Me, libro que Spears presentará al público el 24 de octubre. En el escrito se menciona que, durante la relación, la también actriz habría quedado embarazada de Justin, incluso, que habría abortado luego que el artista le manifestara que no estaba listo para ser papá.

El aborto de Britney Spears: ella no quería

“Fue una sorpresa, pero para mí no era una tragedia. Amaba tanto a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto solo sería mucho antes de lo previsto (...) Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, se lee en el fragmento del libro al que tuvo acceso la prensa internacional.

Según dice la polémica artista, si la decisión de abortar hubiera sido enteramente de suya, jamás lo habría hecho. “Hasta el día de hoy, es una de las cosas más angustiosas que he experimentado en mi vida”, destacó.

Es de recordar que, en la actualidad, Britney, de 41 años, terminó siendo mamá y tuvo dos hijos con su entonces esposo, el bailarín Kevin Federline. De ese amor, que terminó en el 2007, nacieron Sean Preston, quien hoy tiene 18 años, y Jayden James, de 17. Timberlake se casó con la actriz Jessica Biel en 2012. De su unión nacieron Silas y Phineas.