Blessd y su estrategia para pasar del anonimato a la fama, según Dímelo Jara

Blessd es un reguetonero colombiano que atraviesa por un gran momento en su carrera y, además, tiene una de las mejores proyecciones del género urbano en el país. Sin embargo, para llegar allí tuvo que recorrer un camino lleno de obstáculos que, según su mánager Dímelo Jara, logró superar con una particular estrategia.

Así lo recordó el propio representante del artista paisa en un video que se volvió viral en redes sociales, pues en este relata todos los detalles de cómo inició esta amistad y relación de trabajo.

“Él llegó al parche y nos conocimos, pero no conectamos sino que, por el contrario, chocamos (...) Un día nos quedamos solos y él me preguntó si yo lo podía llevar a la casa en mi moto, y aunque no teníamos cascos ni nada yo le dije que sí”, explicó Dímelo Jara sobre sus primeros encuentros con Blessd.

Dímelo Jara ha acompañado la carrera de Blessd hasta ahora y se le considera como una pieza clave en el funcionamiento de su carrera Fotografía por: archivo

El haber ayudado en aquella ocasión a ese joven que, como él, tenía sueños en la música, le permitió a Jara conocer su realidad y entorno, pues aseguró que el intérprete de Quien TV y Medallo vivía con su abuela y dormían juntos en el mismo colchón.

La estrategia de Blessd para darse a conocer en Medellín

Dímelo Jara empezó a sembrar una gran amistad con el cantante, tanto así que lo invitó a vivir en su propia casa para facilitarle los recorridos entre su lugar de vivienda, trabajo y el estudio musical donde grabó sus primeras canciones.

Te puede interesar: ¿Quiénes son las hermanastras de Kathy Sáenz? Fueron reinas de belleza

“En una de esas, al final de la canción, él dice: ‘Dímelo Jara, desde el barrio Antioquia’, y yo quedé sorprendido porque sonaba muy bien y pues ese detalle... (...) Luego me dice que si me iba a meter en la película con él y quería ser su mánager. Yo no lo pensé y le dije que sí, que de una”, agrega el mánager del artista urbano en dicha grabación.

Por último, Jara explicó que se las ingeniaron con Blessd para presentarse semanalmente en instituciones educativas de Medellín, con la única intención de dar a conocer su música entre los más pequeños, teniendo en cuenta que estos shows eran gratuitos.

Puedes leer también: Karol G y Feid: las llamativas fotos que Ferxxo le habría tomado a ‘La Bichota’

“Hubo ocasiones en que los niños lo escuchaban en los colegios y decían: ‘No sabía que él era quien cantaba ese tema’; entonces, para crear una recordación entre el público, él se pintó el pelo de violeta y ahí ya todos los niños lo veían y le decían ‘el pelimorado’... ya estaba en la memoria de ellos”, concluyó Dímelo Jara.