Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni: así fue su “escandalosa” relación

Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni protagonizaron La Potra Zaina, en 1993, transmitida por Canal A. El amor trascendió la ficción y, en la vida real, los actores se enamoraron.

Su amor fue un escándalo, pues el actor que interpreta a Pedro Coral en Pedro el escamoso, estaba casado con la también actriz Patricia Ércole, de quien terminó separándose tiempo después.

Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni.

¿Qué piensa Aura Cristina Geithner de Miguel Varoni?

En una entrevista con Los Informantes, la actriz recordó esa época de su vida que, ante los medios de comunicación de entretenimiento, fue escandalosa.

En ese momento, ambos tuvieron que enfrentar las críticas por su relación, ya que Varoni ya tenía su corazón comprometido con Patricia.

Sobre eso, Geithner, quien también debutó como cantante, dijo: “Uy, no, no, no. Eso fue un escándalo en esa época y fue muy difícil de superarlo, pero nada que el alma y el tiempo no pueda sanar. Hoy en día, todo ese pasado lo abrazo con amor y con cariño”, reveló.

De igual manera, recordó el momento en el que se reencontraron hace unos meses durante un casting, dejando en claro que tienen una relación cordial, después de 30 años de lo ocurrido. “El año pasado tuve la oportunidad de encontrarme con él en el casting de ‘Pedro el escamoso 2′ y me gustó verlo, lo vi bien, enfocado en su carrera. Nos vimos, nos dimos un gran abrazo y nada más”.

Esto dijo Patricia Ércole, exesposa de Miguel Varoni

En una pasada entrevista con Eva Magazine, la actriz se refirió a ese difícil momento de su vida: “El único escándalo que he tenido es el de mi separación, que no fue escándalo mío. Gracias a Dios no había redes sociales. Yo me mantuve quieta. No hablé, no di declaraciones. Salían portadas hablando de mi silencio, diciendo que era toda una dama. Yo me mantuve en el puesto, donde me tenía que mantener”.

De la misma manera, recordó por qué se fue del país. “No tenía por qué ir a hablar, los que tenían que hablar eran otros. Yo soy muy ajena a estar en esas controversias o entrar en esas polémicas. No es parte de mi naturaleza. Uno decide si habla o no y las cosas toman su propio rumbo. Con mi separación busqué refugio en mi familia y mis verdaderos amigos. También en Dios, que es parte fundamental en mi vida”.