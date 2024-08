Aura Cristina Geithner y la historia con el papá de Shakira que pocos conocían

Aura Cristina Geithner es una artista que se dio a conocer en televisión colombiana a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando participó en producciones como La rosa de los vientos (1989), Te voy a enseñar a querer (1990), La casa de las dos palmas (1991), Sangre de lobos (1992) y La potra Zaina (1994). Precisamente, hace poco recordó aquella época y expuso un recuerdo que tiene con William Mebarak, papá de Shakira.

La historia de Aura Cristina Geithner y el padre de Shakira que pocos conocían

En una charla con Impresentables, programa de la emisora Los 40 Colombia, a la bogotana de 57 años le preguntaron sobre el día en que conoció a William Mebarak.

“Sí, lo hicimos en el año 94. Ella estaba preparando su álbum de Pies Descalzos, todavía no era la Shakira que es hoy, majestuosa, amigable, trabajadora y talentosa (...) Recuerdo perfectamente que estábamos ahí en el aeropuerto y él, muy querido, muy amoroso y muy humilde, se me acercó y me dijo: ‘Mi hija te admira, ella quiere llegar a ser como tú', y yo le deseé lo mejor”, comentó la cantante y actriz.

Por último, Aura Cristina Geithner aprovechó la ocasión para dejar un corto, pero emotivo mensaje a Shakira: “Ahora soy yo la que quiere ser como ella”.

Así conoció Aura Cristina Geithner a Shakira

En esta misma charla, ‘La Potra Zaina’ confesó que, tiempo después logró conocer en persona a quien era su admiradora, pero las circunstancias no facilitaron la conversación que deseaba tener con la cantante barranquillera.

“A Shakira la conocí después, en una discoteca que ella tenía en Miami, pero mi amor... iba como con una cantidad de guardaespaldas que era algo impresionante. Yo tenía muchas ganas de acercarme a ella y sí lo hice; yo le dije que la amaba desde lejos, le pedí una foto y me dejó pasar. Me hubiera encantado poder decirle eso a ella de su padre ahí, pero no se prestó la situación. Estaba muy asediada con el público y con los guardaespaldas ¡Era impresionante!”, concluyó Aura Cristina Geithner.