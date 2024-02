Así regresó de la muerte, Juan Carlos Troncoso, libretista de RCN

La última vez que vi al libretista Juan Carlos Troncoso antes de entrevistarlo para esta nota tenía la mirada perdida, estaba postrado en una cama del hospital, no podía comer por sí solo, había perdido el habla y todas sus capacidades de movimiento. Era abril del 2022. Fui a verlo después de que unas semanas atrás, en televisión se había dado la noticia de que había sufrido un daño cerebral tan severo que la única alternativa era desconectarlo. Su esposa Danny y su hijo Juan Camilo se habían despedido de él. “No hay nada que hacer”, me había dicho uno de sus hermanos, abogado de profesión y resignado. Sus colegas, familiares y amigos solo aguardábamos datos de dónde sería su despedida final. Pero nunca llegaron.

En un giro inesperado, al estilo de las grandes películas que la ficción a veces no contempla, pero la vida misma suelta, el día en que iba a ser desconectado y luego de varias semanas en coma, su compañera, que prácticamente vivía en el hospital porque allí trabajaba como bacterióloga y apenas terminaba turno se ocupaba de ser la ayuda idónea de Juan Carlos, llegó temprano a darle esa última caricia a quien había logrado la gloria y el éxito escribiendo novelas como Diomedes, el cacique de la junta; Francisco el matemático o En los tacones de Eva. Fue pupilo del laureado Fernando Gaitán. Apenas la puerta de vidrio de la UCI se abrió Danny quedó impresionada al ver que él abrió los brazos como dándole la bienvenida. Así comenzó la resurrección, el regreso de la muerte misma del libretista, que hoy se recupera contra todo pronóstico. Lo visitamos en su casa y fuimos testigos de una historia simplemente increíble y conmovedora.

Juan Carlos Troncoso perdió 15 kilos debido a un cáncer

En el 2021, Troncoso comenzó a sentir debilidad y bajó de peso. Llegó a registrar 15 kilos menos. Después de muchos exámenes fue diagnosticado con un linfoma. “Empiezo una quimioterapia sencilla, pues los linfomas son de muy buen pronóstico. Asisto a las quimios de manera ambulatoria y seguía escribiendo porque era día por medio un par de horas”, recuerda Troncoso quien para esa época trabajaba en Te la dedico, novela protagonizada por Pipe Bueno. Era la segunda vez que enfrentaba el mal en su vida, pues a los 20 años también lidió con esta enfermedad resultando victorioso.

Troncoso ya retomó su oficio de libretista Fotografía por: Felipe Marino

A finales del 2021 cuando la batalla marcaba a su favor, se contagió de covid y al parecer, lo había superado sin secuelas, pero a comienzos del 2022 un fuerte dolor de cabeza que derivó en que hablara incoherencias prendió las alarmas de la familia de Troncoso que lo llevó a urgencias. Después de semanas de análisis concluyeron que no era el cáncer que estuviera resurgiendo, sino que a raíz de las bajas defensas por las quimios y el covid, había desarrollado la bacteria de la tuberculosis en el cerebro, misma que la provocó una hidrocefalia. El libretista también sufrió hipertensión cerebral y convulsionó en varias ocasiones. Ante la compleja situación y en medio de la poca consciencia que tenía en aquel momento, fue inducido a un coma.

Con el paso de los días, la situación empeoró y a Danny le dieron un pronóstico nada alentador. “Como estuvo tan inflamado su cerebro nos dijeron que quedaría ciego, sordo o con otros daños. Estaba en la Uci”. Los galenos fueron francos con ella y le indicaron que no quedaba mucho por hacer. “Fue cuando me dieron la orden de protocolo de fin de vida”, comenta Troncoso quien no puede evitar tener emociones encontradas cuando piensa que alcanzaron a llorarlo familiares y amigos.

Así fue el milagro y la recuperación del libretista de ‘ Diomedes, el cacique de la junta’

Sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo después de una cadena de oración “en la que se conectaron más de 100 personas. Al día siguiente yo fui sola a la UCI, ya habíamos hablado con los hermanos y nos habíamos despedido de él, pero cuando entré y le dije como siempre ´hola Juan¨, el me levantó los brazos y una pierna”, recordó para Vea, Danny. Un milagro, no había otra explicación para lo que había ocurrido. No obstante, Troncoso no tiene recuerdos de lo ocurrido en este tiempo. Vinieron semanas de él estaba adormilado y fue puesto en terapia, aunque la mayor parte dormía y los médicos aún no sabían cómo quedaría cuando estuviera del todo consciente.

Finalmente llegó el día cuando despertó por completo “como si me hubiera acostado a dormir y me levantara al día siguiente y le pregunté a una enfermera venezolana que también fue de mucho apoyo, qué había pasado y me dijo que había estado dos meses así”.

Así, poco a poco se fue dando la recuperación de Juan que había olvidado lo ocurrido por meses, incluso eventos que vivió en total consciencia cuando aún no había enfermado como la muerte de su padre. Paulatinamente ha recuperado algunos recuerdos, otros se han borrado.

Juan Carlos Troncoso debió volver a aprender lo básico

Con el tiempo tuvo que volver a aprenderlo todo, en eso ha radicado la dificultad del proceso justamente: “Lo más difícil es volver a la cotidianidad, aprender a comer, aprender a hablar, como ves todavía tengo la voz gruesa y enredada y por eso estoy con audiología… Después de un coma es como si nacieras nuevamente y es volver a ser quien era yo no ha sido fácil”.

Hay que mencionar que en octubre del 2023 tuvo una nueva recaída que después de exámenes le atribuyeron al regreso del cáncer. Nuevamente fue sometido a quimioterapias y luego a un trasplante de médula autólogo. Desde ese día, Juan se siente distinto, “como nuevo”.

En noviembre retomó la escritura. Volvió a trabajar con sus compañeros de siempre, los que conoce desde que era estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Fernán Rivera y Elkim Ospina con quienes desarrolla un proyecto para RCN, del que prefiere aun no anticipar nada.

En este tiempo, Juan Carlos destaca que del apoyo familiar y de amigos, la labor de los doctores Mario Gomez y José Cifuentes quienes han estado atentos a su salud. Así mismo, la sociedad de Gestión de Escritores Audiovisuales, REDES, que económicamente lo ha apoyado a él y a su familia a través de sus auxilios por calamidad, salud y desempleo, entre otros.

El libretista barranquillero cree que sigue aquí porque su pendiente más grande es seguir con la crianza de su hijo Juan Camilo, de 19 años. Cree que lo vivido ha sido aleccionador: “Para mí en lo personal es una lección que me dio Dios, que me dijo: ´compórtese mejor, viva la vida, pero vívala de mejor manera´. Y así fue el cambio, me organicé de mejor manera con quien es mi esposa, Danny Daza, y con mi hijo”. Por ahora, enfoca todo su esfuerzo a volver a caminar, asiste a terapia a diario con la meta de dejar la silla de ruedas en la que está debido a la neuropatía que le dejó estar inmóvil más de dos años, postrado en una cama. Atrás quedó la vida de rumba y de excesos.

