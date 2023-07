Así luce ‘Big Boy’ el cantante de ‘Mis ojos lloran por ti’ 27 años después

Desde hace más de 20 años, millones de colombianos han considerado como todo un himno la icónica canción Mis ojos lloran por ti, interpretada por Gustavo Roy Díaz (Big Boy) y Ángel López, dos artistas puertorriqueños, quienes con su particular estilo, le impregnaron un estilo único al tema musical.

En cualquier fiesta o reunión, no puede faltar esta canción, y aunque han pasado tantos años, todavía sigue siendo toda una sensación. Muchos fanáticos se han preguntado qué ha pasado con la vida de sus vocalistas, especialmente de ‘Big Boy’, quien realizó perfectamente el popular rapeo.

¿Qué le pasó a ‘Big Boy’, cantante de ‘Mis ojos lloran por ti’?

Aunque Mis ojos lloran por ti fue todo un éxito, no se volvió a conocer ninguna otra canción de Gustavo Roy. Eso se dio porque tuvo diferentes problemas a lo largo de su carrera que le impidieron continuar con el reconocimiento en la industria musical.

En la actualidad, ‘Big Boy’ tiene 47 años y todavía sigue vinculado a la música. En el 2016 brindó una entrevista y reveló que la disquera en la que trabajaba en ese momento no realizó el trabajo promocional para impulsar otras de sus canciones como Voz sensual o Para las chicas. “Ese material prácticamente se perdió, porque hubo muchos temas muy buenos que se grabaron y yo sé que hubieran sido éxitos en la gente… Luego, vino una depreciación del trabajo promocional, el trabajo que hicieron fue muy pobre en cuanto a los demás discos que salieron porque después de ‘Mis ojos lloran por ti’, yo saqué cerca de cuatro o cinco producciones más y pues lamentablemente no solo en Colombia, sino en el resto del mundo se me hizo bien difícil entrar”, dijo para el medio Vice.

Pese a esa situación, el artista todavía continúa en la música: “vivo completamente de la música, estoy activo constantemente, hago muchas presentaciones durante todo el año y me la paso viajando”.

¿Quién es ‘Big Boy’?

El artista nació en San Juan, Puerto Rico, el 11 de marzo de 1975. Comenzó su camino musical con el hip hop, luego pasó por el reggae y, finalmente, por el reguetón. En 1996 su vida cambió cuando lanzó Mis ojos lloran por ti. En Colombia se presentó varias veces en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y San Andrés.

Letra de ‘Mis ojos lloran por ti’, de ‘Big Boy’

El tiempo pasó

Como una estrella fugaz

Y nuestro amor falleció

Sin razón, baby.

_

Quisiera volver

A aquel tiempo otra vez

Y poderte detener

Pues ya no puedo.

_

Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo

Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino

Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí, baby

_

Quisiera volver a amarte, volver a quererte

Volver a tenerte cerca de mí, girl

Mis ojos lloran por ti. //

_

Me haces tanta falta, no lo puedo negar

No sé cómo de mi vida te pudiste marchar

Arrancaste mi corazón, como un trozo de papel

Jugaste con mi vida y ahora me pregunto ¿Por qué?

¿Por qué tuve que enamorarme de ti?

Quererte como te quise y luego te perdí

Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios

Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor

Pero algún día, tú te darás cuenta de lo que sentía por ti

Y pensarás en mí, aunque estes lejos de mí

Ahora solo me quedan aquellos recuerdos

Y en mi corazón una voz que dice te quiero.

_

Sin tu amor, no sé que vaya a hacer conmigo

Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino

Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí, baby.

_

Dime si algún día chica yo te fallé

Cometí mis errores, pero jamás te fui infiel

Nunca me atreví a abandonarte sin pensar

En las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar

Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor

Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón

Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar

Me aseguraré que ella tenga tu misma forma de amar

Créeme, pues mi alma te habla y no te miente

Mis ojos se acostumbraron para ti solamente

Y hoy lloran porque tu presencia se disolvió

Entre el odio, el rencor y la desesperación

Daría yo mi vida para volver junto a ti

Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz.

_

Quisiera volver a amarte, volver a quererte

Volver a tenerte cerca de mí, girl

Mis ojos lloran por ti

Lloran por ti

Quisiera encontrar

Caminando en la ciudad

Alguien que me diga

Dónde tu estás, baby

Deseo saber

Cómo es tu vida ahora sin mí

Y saber si en verdad

El amor en ti existe.

_

Quisiera volver a amarte, volver a quererte

Volver a tenerte cerca de mí

Mis ojos lloran por ti

Siento en el alma un vacío tan grande

Pues tú no te das cuenta todos los planes que arruinaste

Veo las olas del mar, cómo vienen y van

Y por cada ola que pasa roba una lágrima más

Miro hacia al cielo para ver si encuentro la luz

Que me ilumine el camino hasta donde estés tú

Y poder besarte como si fuera la primera vez

Naufragar en tu corazón, como un triste pez

Que te ama, te quiere, por ti se enloquece

Pero qué lástima que las cosas no salen

Como uno quiere a veces

Solo se quedan los momentos en mi mente para siempre

Torturan mis sentimientos pues, ya no puedo verte

Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar

Pues contigo fue con quien yo aprendí a amar.