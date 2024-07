Así fueron los últimos minutos de vida de Darío Gómez: su hija contó los detalles

Este 26 de julio se cumplieron dos años de la muerte de Darío Gómez, conocido como ‘El rey del despecho’ por la gran cantidad de canciones que convirtió en himnos de la música popular y de cantina. Entre comillas, Por las calles del amor, Daniela, Nadie es eterno y Sobreviviré, algunos de sus más grandes éxitos.

Tal y como sucedió en el primer aniversario de fallecido del cantante, sus familiares se pronunciaron públicamente y lo recordaron por medio de nostálgicos mensajes. Sin embargo, Catalina Gómez, hija del desaparecido artista, sorprendió al compartir un inesperado relato sobre los últimos instantes de vida de su papá.

Catalina Gómez, hija del cantante Darío Gómez, junto al carro fúnebre que llevó los restos mortales de su padre a la Iglesia Santa Gema, en Medellín (Colombia). Fotografía por: Luis Eduardo Noriega

Así vivió Darío Gómez sus últimos instantes de vida

En una entrevista con Pulzo, Catalina Gómez recordó que aquel martes su padre se encontraba en Discos Dago, disquera que fundó en 1992, cuando fue sorprendido por un ataque cardiaco. Ella, por su parte, estaba en el apartamento donde vivía con su hijo cuando Olga Lucía, su mamá, la llamó y le informó que ‘El rey del despecho’ estaba en grave estado.

“Cuando llegué me dijeron que ya venía la ambulancia y les dije: ‘¡Qué ambulancia ni que nada! ¡Nos vamos ya!’. Lo levantaron y él había quedado con las llaves en la parte de su espalda, por eso no las encontraban. Me lo montaron en el carro y salimos para la clínica con mi hijo y mi mamá”, explicó inicialmente.

“Mi hijo llorando me dijo: ‘Mamá, tengo miedo porque siento que el abuelo ya no está con nosotros’. En ese momento le fallan los esfínteres a mi papá y le digo a mi mamá que ‘ya se nos fue’. Mi madre estaba orando y me contestó que arrancáramos, que los milagros existen”, agregó la hija de Darío Gómez en su conmovedor relato.

Por último, Catalina Gómez comentó que el antioqueño de 71 años murió en los brazos de Olga Lucía, de quien se separó en 2016: “Si Dios quiso que mi papá muriera en los brazos de mi mamá, de su nieto y de mí, fue porque estábamos muy cerca de él. Era mi papá, y duele mucho recordarlo cada año, especialmente en este mes de julio”.

¿Por qué la hija de Darío Gómez no tiene buena relación sus tíos?

De acuerdo con Hernán Gómez, uno de los hermanos del desaparecido artista, Catalina Gómez y Olga Lucía no querían que él y otros familiares se ganaran la vida interpretando las canciones que hicieron famoso a ‘El rey del despecho’.

“Catalina dijo en redes sociales que no éramos tíos de ella, que ni nos quería, y [también escribió] ‘¡Qué pesar de ellos!, lo siento porque no subirán un peldaño más’. Ella empezó como a aplastarnos (...) No sé por qué lo hacen si, cuando yo tuve la oportunidad, les tendí la mano porque Darío estaba muy mal [económicamente]. Yo trabajaba cuidando una casa-finca y ellos iban cada ocho días para allá, pero hasta el día viernes porque era cuando llegaban los patrones, y no les faltaba la comida a ellos ni a los tres niños ¡Pobremente, pero los atendía muy bien!”, comentó en charla con la emisora Tropicana.

“Nosotros contra ellos no sentimos rencor de nada sino admiración y agradecimiento por la ayuda el cuidado a nuestro hermano (...) A uno nunca se le debe olvidar de dónde viene y quién es. Y pienso yo que esta señora [Olga Lucía] nunca les dijo a estas niñas: ‘Recuerden que Hernán nos dio la mano cuando estábamos mal’. Les quiero decir a ellas que muchas gracias por todo y a Catalina que deje el odio hacia la familia de su padre, hacia su propia sangre, ellas son nuestras sobrinas y nosotros sus tíos. El que tiene odios no sale adelante”, concluyó el hermano de Darío Gómez.