Así cómo Angélica Jaramillo, hermana de Yina Calderón se confesó: “Terminé en la calle”

En días recientes, Angélica Jaramillo expuso abiertamente que tiene problemas con el consumo de sustancias y las reacciones a esta confesión no se hicieron esperar en redes sociales. Una de las hermanas de Yina Calderón, por ejemplo, aprovechó la ocasión y expuso una situación que tan solo conocían sus seres queridos.

¿Qué dijo la hermana de Yina Calderón?

Resulta que Juliana Calderón, quien se graduó hace un año como abogada, sorprendió con una publicación de Instagram por medio de la cual confesó que, así como la modelo y exparticipante de Protagonistas de nuestra tele, ella tuvo problemas de adicción.

Las palabras de Juliana Calderón tomaron por sorpresa a sus seguidores y así quedó en evidencia gracias a las reacciones en redes sociales. Fotografía por: Instagram Yina Calderón

“Ayer estaba acostada cuando me llegó un mensaje de mi hermana Claudia, lo más de lindo y con unas palabras muy bonitas, y también me envió el video de Angélica Jaramillo sobre las drogas. Yo me puse a ver todo ese tema y me impactó bastante porque yo a ella la conocí cuando Yina entró a ‘Protagonistas’, tuvimos la oportunidad de verla y me tomé una foto con ella. Es una mujer preciosa y con un carisma que uno dice ‘wow’ ¿Y a qué voy con esto o por qué toco el tema?, porque yo también tuve un problema de drogas”, comentó la también empresaria de productos capilares.

Según Juliana Calderón, era menor de edad cuando dio rienda suelta a sus adicciones y la problemática escaló al punto en que, por supuesto, afectó a toda la familia.

“Terminé en la calle, donde los policías me tenían que recoger porque yo no sabía ni quién era. Yo metía en mi casa a los habitantes de mi calle a consumir, sin importar lo que le pudiera pasar a mi familia. Yo era de las que me la pasaba en las taquillas y comía combinado de $2.000, y los que viven en Bogotá saben qué es eso. Entonces sí, yo tuve un problema muy fuerte de drogas, pero los únicos que estuvieron conmigo en ese momento fueron mis hermanas, mi familia”, agregó.

¿Yina Calderón tiene problemas de consumo de drogas?

En medio de su declaración, Juliana Calderón aprovechó para aclarar algunos rumores que rondan a su hermana por cuenta de las diferentes polémicas que solía protagonizar en alto estado de alicoramiento.

“Muchos de ustedes dirán: ‘Yina consume drogas’, pero no; ella toma trago es algo lógico, pero ella las drogas no las toca porque vio el espejo en mí y, gracias a Dios, eso pasó así y no los consumió ella porque no sabemos cómo podría estar. Ella desde ahí entendió la magnitud de estas cosas”, aseguró en su publicación.

Por último, la hermana de Yina Calderón pidió a los críticos de Angélica Jaramillo parar con los cuestionamientos, pues advirtió que en este momento ella necesita apoyo y solidaridad.