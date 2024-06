Ángela Aguilar defendió a Nodal y habló de embarazo: “prefiero ser honesta”

Ángela Aguilar no se calló más. En su más reciente entrevista decidió hablar sin tapujos sobre el tema que todos quien escuchar: su idilio con Nodal. La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre lo hizo sin miedo y con contundencia. En sus palabras dejó ver que no le importa la opinión de los demás, que no se va a esconder por nadie y que tampoco siente vergüenza, pese a las críticas.

La cantante comenzó sentando una posición sobre su manera de ser clara, dejando al descubierto, un carácter fuerte: “Siempre he sido muy abierta y honesta con lo que hago y con lo que digo y eso me ha metido en muchos problemas, pero sabes qué, yo prefiero meterme en problemas por las cosas que digo que por las que me callo. Prefiero ser honesta y no hipócrita. Hay mucha gente hipócrita en esta industria -otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa- que solo dice lo que la gente quiere escuchar y yo no estoy para eso. Soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy para ello. Si lo soy, qué alegría, qué bonito que les guste lo que hago. Yo soy una hija de familia, me encanta estar con mis papás, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo. Los comentarios al principio me afectaban mucho, tanto así que me ponía muy triste, me dio mucha ansiedad, un poco de depresión”, declaró a la revista Quien, de México.

“Que la gente hable”, Ángela Aguilar sobre Nodal

Luego refiriéndose específicamente a su momento sentimental actual, mencionó que no quiere hacer caso a las habladurías, pues sabe quién es: “La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”.

En otro momento de la conversación con la publicación mexicana recordó a sus abuelos y padres y sus enseñando sobre la verdad y la manera de vivirla sin importar los demás “Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 de años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas”.

Para terminar indicó que está segura de lo que está viviendo: “En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”.

“No matamos a nadie, es amor”, Ángela Aguilar sobre su amor con Nodal

Ángela instó a sus detractores a mirar en sus vidas y recordar cuando tenían su edad pidiendo que no le vean lo malo a su noviazgo con Christian Nodal. “Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

Ángela Aguilar habló de los rumores de boda y embarazo

AL final también habló de la información que ha circulado sobre una boda realizada en Italia así como de los rumores de un embarazo, negando categóricamente las dos situaciones. “No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”.

