Actor de ‘Francisco el matemático’ contó cómo se metió en la relación de unos famosos

Andrés Rojas es un actor que se dio a conocer entre el público de colombiano gracias a Francisco el matemático: clase 2017, serie que protagonizó Carlos Torres. Además, participó en La mamá del 10, Narcos, Noobs y Operación Pacífico.

Sobre la vida personal del artista se sabe que, hasta hace algunos años, la compartió junto a una mujer con quien pretendía conformar una familia. No obstante, en días recientes reveló que aquella mujer, quien le fue infiel, se la ‘robó' a un famoso.

Andrés Rojas en ‘Francisco el matemático’ Fotografía por: Canal RCN

Andrés Rojas, el tercero en un romance de famosos

En una entrevista con Diva Rebeca, el actor recordó que fue amante de una mujer cuya pareja goza de bastante reconocimiento en América Latina. Incluso, admitió que inició una relación formal con esa persona.

“Esta mujer con la que yo estuve 8 años era mayor que yo ¡Abusó de mí! Esta persona tenía una relación con alguien muy famoso a nivel Latinoamérica y dejó todo por estar conmigo (...) Yo la conocí en unas vacaciones en Nueva York y ese día nos fuimos a su casa, y pasó lo que tenía que pasar. Yo tenía una relación también en ese momento, pero nos empezamos a encontrar de manera fortuita en muchos lugares”, explicó Andrés Rojas, quien confesó también que fue adoptado en su niñez.

A pesar de la intención que tuvo la pareja de conformar una familia y compartir juntos el resto de sus días, el actor descubrió que su pareja ahora le estaba siendo infiel a él.

“Un fin de semana me voy a Cali a visitar a mis papás y cuando vuelvo yo me di cuenta de que algo había pasado en la casa. Yo abrí la caneca y vi cosas (un preservativo) ¡Fue horrible! Yo le armé show y me dijo la verdad”, comentó el actor de Francisco el matemático, quien admitió que luego le pagó con la misma moneda a esta mujer: “Eso fue una larga lista”.

La depresión que le dejó la ruptura a Andrés Rojas

En 2019, tras dejar su noviazgo y los planes de pareja, entró en un proceso de duelo que, a su vez, le generó fuertes problemas de salud mental.

“A mí lo que me ha salvado la vida es la actuación, pero me di cuenta de que eso tampoco lo estaba disfrutando. Empecé a tener ataques de ansiedad y pánico, pero yo no sabía qué era eso y cuando empecé a tener esos episodios para mí era difícil identificarlos. Yo llamaba a mi mamá y a mi hermana y les decía: ‘No sé qué me pasa’. No paraba de sudar, sentía que el corazón se me iba a salir y no podía dormir. Eso enloquece y te desvanece el cuerpo”, aseguró Andrés Rojas en entrevista con La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol.

“Entré en un proceso médico, en terapia y en chequeos constantes (...) En mí nunca hubo una intención de hacerme daño, pero sí fueron pensamientos que transitaron por mi cabeza”, agregó el actor.