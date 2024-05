Andrés Parra reveló la verdad detrás de su experiencia en ‘Escobar, el patrón del mal’

Escobar: el patrón del mal es una de esas series que ha dejado una huella indeleble en la televisión colombiana y en la audiencia internacional, teniendo en cuenta los crueles episodios de violencia que revivió de la historia de este país. Sin embargo, detrás de cámaras las experiencias de actores y equipo de producción pueden ser radicalmente diferentes al resultado que se ven pantalla y, según Andrés Parra. él experimentó uno de estos casos.

Recientemente, el protagonista de Escobar: el patrón del mal aseguró que fueron muchos los desafíos y dificultades que enfrentó durante el rodaje, el cual describió como una experiencia agotadora, marcada por largas jornadas y un proceso de producción intensivo que se extendió mucho más allá de lo previsto. La serie, conocida por su calidad cinematográfica y su meticulosa atención al detalle, exigió un compromiso excepcional de todo el equipo.

Andrés Parra en su personaje de Pablo Escobar para la serie 'Escobar: el patrón del mal'. Fotografía por: Caracol TV

De igual manera, Andrés Parra manifestó que uno de los principales retos fue adaptarse al formato cinematográfico de la serie, una novedad en la producción televisiva nacional en ese momento. Este cambio significó un esfuerzo adicional para todos los involucrados, ya que se alejaba de las formas tradicionales de grabación de televisión, lo que resultó en un proceso más laborioso y estresante.

“Al barco le empezó a entrar agua al tercer día, yo nunca había visto un caos así tan rápido. Normalmente las producciones se van volviendo mierd* con el tiempo, pero esto se volvió mierd* desde el día 3 (...) Mucho estrés, el aire nos cogió encima, desorden, desorganización y también porque se estaba haciendo un cambio en televisión de la típica telenovela a empezar a hacer las series tipo Netflix”, reveló Andrés Parra durante una charla con el comediante Gabriel Murillo.

”Yo estaba muy cansado, fue una experiencia muy dura, muy ruda a nivel de cansancio y estrés. Yo no tuve tiempo de embalarme; y además yo no soy un actor así, yo soy muy técnico, como un suiche, prendo y apago. Yo lo que quería era irme de la producción”, agregó Andrés Parra.

Por último, el caleño de 46 años contó que el papel lo afectó personalmente, al punto que, al finalizar la grabación, su primera acción fue deshacerse de la peluca de Pablo Escobar, un gesto simbólico de su necesidad de distanciarse del personaje que había consumido tanto de su vida durante la producción: “Yo me acuerdo de que lo que hice fue quitarme la peluca y tirarla al piso, para uno de actor eso es muy irrespetuoso y me daban ganas de pisarla, aunque no podía porque me cobraban como dos mil dólares”.