Andrea Serna confiesa que lloró mucho. “Tuve que enfrentarme a la frustración”

Andrea Serna es una de las presentadoras más cotizadas de la pantalla colombiana. A lo largo de más de 20 años Serna ha conducido concursos de diversa índole, realities de supervivencia, de talento, segmentos de noticias, eventos especiales como el Concurso Nacional de la Belleza y premiaciones como los galardones Produ. Eso sin contar que ha sido imagen de diversos productos de belleza y de casa.

Serna es actualmente la conductora del exitoso formato Desafío XX de Caracol. La caldense, de 47 años, es bastante activa en sus redes sociales y fue a través de su cuenta de Instagram que reveló que si bien es cierto ahora brilla en la presentación, sus inicios no fueron fáciles.

Mientras se preparaba un sánduche, la anfitriona de Desafío contó pormenores de cuando apenas empezaban los canales privados de televisión y ella iniciaba su carrera en la pantalla.

Inició recordando que era 1999 cuando estudiaba economía, pero decidió cambiarse de facultad y al final terminó cursando Mercadeo y Publicidad. Mencionó que en principio “era como muy informal la cosa” pues trabajaba en espacios de entretenimiento del desaparecido Canal A, que muchos televidentes recuerdan con un león como imagen.

Al poco tiempo, la llamaron para trabajar en el Canal RCN donde sin duda la exigencia aumentó. Sin embargo, seguía participando con notas pregrabadas y de cultura y entretenimiento, poco a poco, fue sorteando la situación a pesar de no ser periodista.

El panorama se complicó un poco, aunque representó un gran reto, cuando la pasaron al Noticiero y empezó a hacer parte del equipo de periodistas, pues no solo presentaba el segmento de entretenimiento, sino que le pedían que buscara, realizara y editara sus propias notas. Este trabajo también le exigía que asistiera a consejos de redacción diarios donde debía proponer y defender sus temas. Allí sufrió bastante.

“Al principio fue divertidísimo... Esto era como un sueño, pero lógicamente el nivel de exigencia iba aumentando porque éramos muy pocos queriendo hacer grandes cosas. Entonces ya no solo presentaba, sino que tenía que encargarme de una fuente, salir a buscar la nota, redactar, editar, hacer producción de campo y ojo, porque yo no era periodista… Me tocó padecer porque me tocó entrar a consejo a presentar mis temas y los míos o eran los más taquilleros y ese momento se volvió agridulce… Teníamos un director muy exigente y para mí era difícil llenar sus expectativas”, mencionó Andrea sobre aquella época en la que se sintió bastante abrumada.

Andrea Serna lloraba en el baño

“Todo el tiempo y todo el día estaba buscando qué proponer en el siguiente consejo de redacción. Y ahora que me acuerdo muchas veces salí de esa sala con un ‘No Andrea, tus notas no van hoy’. Y De ahí al baño a llorar, porque era ese encontronazo entre trabajar y trabajar tantas horas”, comentó la exmodelo, pues llegaba a las 7 de la mañana al noticiero y podía salir a las 11 de la noche.

Pensar en aquella época con la distancia la llena de agradecimiento. “Agradezco mucho a todos los que tuve alrededor porque me tuvieron muchísima paciencia”. Luego contó que la pasaron al fin de semana y ella simplemente aceptó y esto le dio la oportunidad de trabajar en radio en ‘El mañanero’. Esa labor le permitió lograr más seguridad en sí misma, de tal manera que cuando la cambiaron de nuevo a entre semana, ya recibía felicitaciones por lo bien que lo hacía, “mi desempeño en los consejos había cambiado y había frases como ‘buen trabajo’ ‘me gusta tu propuesta’”.

También recordó que en este proceso hubo un momento muy difícil donde se quedó en blanco con un entrevistado, en plena transmisión, pues al director le pareció que era mejor eliminar los pregrabados y todo debía ser en vivo. “Me quedé en blanco y el invitado me salvó”.

AL final Andrea concluyó que su “arranque fue durísimo, todo el tiempo enfrentarme a la frustración, las lloradas que me pegué”, pero agradeció el proceso.

