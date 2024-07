Andrea Serna contó detalles de su renuncia a RCN y reveló cómo llegó al ‘Desafío’

Andrea Serna es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a una trayectoria de 26 años en dos de los canales más importantes del país: Caracol y RCN, en los que ha hecho parte de formatos como Desafío, Factor X, Protagonistas de Novela, entre otros.

Precisamente, en horas recientes la caldense habló sobre su carrera y expuso ante sus seguidores de redes sociales algunos detalles que pocos conocían.

Andrea Serna no se guardó nada sobre su salida de RCN y su sorprendente cambio a Caracol. Fotografía por: Cortesía Caracol Tv

La renuncia de Andrea Serna al canal RCN

En 2017, tras casi dos décadas como una de las figuras más representativas del canal, pues fue la cara de diversos espacios y presentó la sección de entretenimiento de Noticias RCN, la caldense sorprendió al presentar su carta de renuncia. Sin embargo, esta fue una decisión que tardó mucho tiempo en tomar.

“Figúrense que yo, después de 18 años trabajando allí, decidí renunciar a RCN (...) Fue muy difícil y lo consulté con la almohada mucho tiempo, como un año duré pensándolo. Fue durísimo porque no crean que salir de la mencionada ‘zona de confort’ es todo un lío. El caso es que renuncié y comencé a hacer otro tipo de proyectos”, comentó Andrea Serna en un video que compartió por medio de Instagram.

“Recuerdo que unas semanas después de la renuncia trabajé con Nickelodeon y también estuve en Barcelona diseñando una colección para Colombia con Martha Tous. En fin, empecé como a expandirme a lo que podría ser mi carrera fuera de esos estudios que tan amorosamente me acogieron por casi dos décadas”, agregó.

Así fue la llegada de Andrea Serna al canal Caracol y al ‘Desafío’

En la misma publicación, la también modelo y locutora recordó el momento en que un alto ejecutivo de Caracol Televisión la invitó a hacer parte de un innovador proyecto.

“Creo que habían pasado 6 meses de mi renuncia cuando recibí una llamada a la que contesté como: ‘¡Wow!, ¿cómo estás? Siento que regresé en el tiempo’. Resulta que del otro lado del teléfono estaba la persona que me llamó para el primer casting que hice en un noticiero nacional, por allá en 1998, y ahora estaba recibiendo su llamada en 2017″, explicó.

“Era Juan Esteban Sampedro, quien hoy por hoy es vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, y me dijo: ‘Vamos a hacer un nuevo formato en el canal y supe que renunciaste, ¿qué tal si haces el casting? Es un formato que se llama ‘The Wall’ y lo vamos a grabar en Brasil’. Mientras tanto yo pensaba: ‘Uy no sé, ¿será que es oportuno?, ¿no será como maluco? O sea, yo hace nada me fui del otro canal’. Al final fui y quedé”, aseguró Andrea Serna.

En cuanto a su llegada al Desafío The Box, la presentadora mencionó que fue un reto difícil de enfrentar, sobre todo por las críticas que recibió al anunciarse la noticia. Además, recordó que la salida de su antecesora, por quien demostró admiración, fue clave para que todo se diera en ese preciso momento.

“Después de estar ‘The Wall’ también presenté ‘La agencia: batalla de modelos’, programa que tenía el mismo equipo de producción del ‘Desafío’. Por esa razón, cuando terminó ‘La agencia’ todo el equipo debía embarcarse en la nueva temporada del ‘Desafío’ y esa labor incluía la de buscar una nueva conductora, teniendo en cuenta que el formato fue presentado durante años por la fabulosa Margarita Rosa de Francisco y después estuvo Catalina Aristizábal. Mejor dicho... era una tarea que requería especial atención”, añadió.

“Cómo les parece que el equipo de producción con el que venía trabajando en el formato anterior (’The Wall’) pensó en mí, entonces me llamaron y me dijeron: ‘Andrea, tenemos una idea loca y es que seas la presentadora del ‘Desafío’. Te hemos visto por años con vestidos largos, así puro glamour y en escenarios enormes ¿Qué tal ahora atlética y ruda?’. Yo, tan loca como ellos, les respondí que me sonaba y lo vi como una evolución ¡Eso sí era un cambio! Mientras yo me preparaba intensamente salió la noticia y generó el revuelo que ustedes no se imaginan, pues muchas personas no me veían allí. Por eso mi reacción fue prepararme el triple y aquí estoy, cinco años después, celebrando los 20 años del programa”, concluyó Andrea Serna.