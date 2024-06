Andrea Guerrero sufrió un accidente: “el dolor es terrorífico” ¿Qué le pasó?

Andrea Guerrero es una de las periodistas y presentadoras más destacadas en el mundo del deporte en el país. La Gerente de Deportes de RCN TV, es muy activa en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram donde tiene 942 mil seguidores.

Antes de iniciar en la televisión, Andrea se desempeñó como periodista en radio. Su primera aparición en televisión fue en Fútbolmanía RCN, donde se desempeñaba como reportera. Desde entonces, se ha destacado como una de las mujeres periodistas de deportes más reconocidas.

¿Qué le pasó a Andrea Guerrero?

Recientemente, la presentadora publicó un video en sus historias de Instagram, contando que sufrió un percance que afectó una de sus extremidades.

“Ayer me caí de una manera muy tonta. Estaba saliendo de la casa de una amiga, y no vi una escalera y al piso. A mí me daban muchos nervios pensar que iba a caer sobre mi operación, que todavía no les he contado, ni tampoco lo vamos a hablar en este momento porque estamos hablando sobre la caída. Entonces apoyé todo sobre el tobillo y sentí como traqueó e inmediatamente pensé en los gritos o en las lesiones de los futbolistas, yo decía, no quiero moverme. Me daba nervios pensar en el talón de aquiles”, contó.

Según contó, el dolor fue tan fuerte que no podía levantarse del piso, ni mucho menos mover el pie. “Yo no podía moverme, me revolcaba cuál Neymar, pero revolcada en el tapete de la entrada del edificio, pero yo no les puedo explicar el drama. El dolor, no quería mover el pie de la angustia que tenía de pensar que me había fracturado o algo así”.

Afortunadamente, no se trató de una fractura, pero sí de un esguince. Sin embargo, Andrea Guerrero está preocupada porque tiene unos compromisos laborales.”Me fui para la clínica, me atendieron, todo bien, y tengo un esguince grado 2. Eso quiere decir que tuve una rotura parcial del ligamento. Viene la Copa América, el Sorteo femenino que es la próxima semana. El dolor es terrorífico. Futbolistas no les vuelvo a criticar por nada. De esos dolores no vuelvo a decir nada, porque uno cree que es una bobada y eso duele mucho”.

Aunque no tiene morado su pie, sí lo tiene bastante inflamado. Sin embargo, se encuentra en tratamiento para recuperarse en los próximos días y poder cumplir con sus compromisos. “Estoy en muletas, tratando de rehabilitarme. Necesito pararme rápido”.

