Ana María Trujillo, de ‘Pedro el escamoso’, y cómo empezó de nuevo tras 14 años

Hace 14 años Ana María Trujillo no pisaba el set de una telenovela. Ahora regresa a la actuación con un rol principal, que no solo se ve en Colombia, sino en todo el mundo, gracias a Disney Plus. Se trata de Fernanda, el nuevo interés romántico de Pedro Coral Tavera, en la nueva temporada de Pedro el escamoso.

Cuando le dijeron, después del respectivo proceso, que el personaje era suyo, Ana María confiesa que fue como la primera vez que actuó. Gritó y celebró emocionada. “Cuando (mi mánager) me contó que era Caracol y Disney, dije, imagínate ‘la unión de estos dos juntos, pues espectacular’. No te imaginas la felicidad. Yo me acuerdo que yo grité cuando me dijeron que me gané el casting, como si fuera la primera vez en mi vida que estuviera actuando. Pasé por mi casa corriendo a decirle a mi hija y después llamé a mi papá y a mi mamá”.

Y no era para menos, Trujillo, que lleva nueve años viviendo junto a su esposo y sus hijas en República Dominicana, tenía unas ganas enormes de regresar, esto no significa que fue fácil.

En diálogo con Vea, Ana María reveló que en principio le costó, sobre todo porque las características de su personaje son completamente distintas a las de Pedro.

No fue fácil enamorarse de ‘Pedro el escamoso’

Lo que más me dio duro, es el hecho de enamorarse de Pedro, pues Fernanda es una exitosa empresaria que difícilmente se fijaría en un personaje tan peculiar como el ‘escamoso’. “Enamorarse de este señor, es una cosa bien loca. Yo decía: ‘¿pero qué hago? ¿Cómo me enamoro?’ Y tomé la decisión de verle lo bueno a Pedro, porque me estaba costando trabajo. Y me encontré con una cantidad de cualidades en Pedro, una cantidad de cosas que todas las mujeres soñamos. Y es que las mujeres soñamos tener al lado un hombre que se derrita de amor por uno. Esta mujer tenía al más rico, al más poderoso detrás, pero sufrió tanto en su primer matrimonio que lo que quería era eso: un hombre enamorado. Y se encuentra con un hombre que cada vez que la ve es como si viera ángeles. Entonces imagínate ¿cómo no voy a amar eso?”.

Ana María que no justifica las mentiras entiende que en el caso de Pedro son atípicas. “Las mentiras de él son basadas en el amor, en su amor. Él quiere que todo el mundo sea feliz. ... No son mentiras de que se acostó con otra mujer o pone los cachos”.

Hace 21 años se emitió la primera temporada de esta novela con rotundo éxito y la actriz también pasaba por un momento definitivo, recordó que hacía una novela que le cambió la vida. “Era la primera vez que actuaba. La primera (novela) en mi vida. Estaba haciendo una novela de Caracol que se llamaba ‘Sofía dame tiempo’, que fue la número uno en rating en la historia de la China. Inclusive fui al viaje a la China”, recordó Trujillo quien ahora solo aguarda un nuevo reto actoral porque Fernanda en ‘Pedro’ solo le confirmó que está más que lista para seguir su carrera artística.

Por la misma época en que se lanzó por primera vez recuerda muy bien su anhelo. Soñaba con hacer las cosas bien, recuerda la actriz ahora desea “Seguirlo haciéndolo bien. Y porque es que siento que volví a empezar, a pesar de que me enganché rápido, porque es que es como montar bicicleta, eso no se olvida, pero estoy volviendo a empezar... Después de 14 años volví a empezar”.

