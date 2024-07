Ana María Orozco y Salvador del Solar exponen su amor. Hubo romántico beso

Con el estreno de ‘Betty la fea, la historia continua’ no solo quedó al descubierto el elenco y la trama principal de la historia de Beatriz Pinzón Solano, 20 años después de la famosa palabra ‘Fin’, también quedó en evidencia que su protagonista, Ana María Orozco pasa por el mejor momento de su vida personal.

Hacía unos días tanto ella como el actor peruano Salvador Del Solar habían revelado que eran novios. Lo hicieron el pasado 4 de julio en el cumpleaños 51 de ella, vía Instagram. Ahora en la semana de lanzamiento de ‘Betty la fea, la historia continúa’, disponible en Amazon Prime, desde este 19 de julio, lo han dejado claro: se aman y apoyan mutuamente.

Salvador del Solar y Ana María Orozco felices por América

En Miami donde se celebró la rueda de prensa, con motivo del estreno de la serie, Ana María llegó de la mano del actor, que se hizo famoso por ‘Pantaleón y las visitadoras’ una película que protagonizó junto a la colombiana Angie Cepeda.

Igualmente, a su paso por México el también expolítico peruano la acompañó. La confirmación de que la relación es estable, llegó en la alfombra roja de Bogotá. Allí llegaron los dos elegantemente ataviados, pero Salvador quiso que su amada brillara sola, como debía ser en la gran noche y él se puso del lado de los reporteros: tomó fotos y grabó videos de los momentos más importantes de la noche.

Revista Vea quiso lograr una imagen de los dos, pero Salvador, amable como es su estilo, dijo al reportero que esa noche estaba de su lado: tomando imágenes.

Salvador se puso al lado de los fotógrafos para tomar fotos a su novia, Ana María Fotografía por: Leo Sánchez

La pareja se reencontró al final de la alfombra y luego entró a la fiesta que tuvo invitados especiales, el elenco de la serie y otros convidados, que incluso se tomaron fotos con ellos.

Y como las redes sociales son el escenario perfecto de demostrar felicidad, tanto Ana María como Salvador dejaron consignados los momentos que están viviendo en sus cuentas de Instagram.

Ana María compartió dos imágenes junto a su novio. En la primera, aparecen abrazados, posando y sonriendo. En la siguiente, él le da un beso en la mejilla mientras ella sonríe radiante. Por su parte, el actor peruano publicó otra instantánea donde se les ve aún más juntos y felices. Los dos post fueron musicalizadas con la canción Religiones de Mario Duarte, el actor que interpreta a Nicolás Mora, que sin duda les ha dado su bendición. La letra del mencionado tema refiere : “Es que tu amor es la más sagrada de las religiones. Con un poco me sanas, con un poco me matas. Si me voy si me quedo, no más explicaciones. Al final de cuentas son dos los corazones”.

Ana María escribió en su imagen: “Con la mejor compañía, Salvador del Solar”.

