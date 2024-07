Amanda Miguel cuenta que perdonó infidelidad a Diego Verdaguer: “no me arrepiento”

En enero del 2022 el mundo de la música se vistió de luto cuando el argentino Diego Verdaguer, una de las estrellas románticas de la música en español durante las décadas 70, 80 e incluso parte de los 90 con temas éxito como Pájaro que comió y voló, La ladrona y Corazón de papel, por mencionar algunos, murió a causa del covid.

Su esposa, la también famosa cantante Amanda Miguel fue la encargada de revelar que el intérprete había muerto en Estados Unidos.

La pareja estaba preparando una gira por varias ciudades americanas cuando ocurrió el fallecimiento. Ahora, Amanda Miguel, muy popular por canciones como Él me mintió, está de gira de conciertos y habló para el programa de televisión ‘De primera mano’, sobre su marido.

Allí dejó claro que fue consciente de que su esposo le fue infiel, pero que fue su decisión seguir su lado. Por supuesto sus declaraciones han levantado polémica.

Diego Verdaguer le confesó su infidelidad a Amanda Miguel

Las infidelidades de Diego a su esposa realmente no son noticia, pues él mismo en el 2018 había confesado a Univisión que le había sido infiel a Amanda Miguel. “La gente cree que Amanda me la canta a mí y sí me la cantó un poco. Yo fui un poco pícaro al principio. Siempre amé a mi mujer profundamente, pero de repente era ojo alegre. Supe entender a tiempo y mi mujer es inteligente y supo entender que la amo profundamente y dejó de lado esas realidades,” dijo en aquel momento Diego refiriéndose al tema ‘Él me mintió'.

Ahora es Amanda Miguel quien habla sobre el asunto. “Él supo que para mí él fue el único hombre. Lo perdoné y no me arrepiento porque seguí viviendo con mi marido toda la vida y preferí no separarme porque sentí que me iba a separar amándolo y qué chiste”.

Amanda Miguel sabía que su marido le era infiel

Luego dijo que ella era consciente de la traición de él y después, el mismo intérprete le confesó sus debilidades. “Uno se da cuenta porque se da cuenta. Tienes que ser tonta para no darte cuenta y él era mi marido. Me contó todo. Yo sé todo de mi marido. Él me dijo todo y no se llevó ningún secretito ni nada por el estilo”.

También mencionó que el dolor y la reconciliación fue un proceso que llevó tiempo. “Al principio llegué a ser muy dura y agarraba su teléfono para ver con quién estaba hablando o qué estaba haciendo,” confesó.

Al final dijo que siempre supo todo sobre la vida de Diego Verdaguer. “Mi marido siempre me pidió perdón y me pidió que regresáramos. Por eso regresamos. Yo sé perfectamente las cosas que hizo y con quién las hizo. Me lo confesó a mí”.

Diego y Amanda estuvieron 45 años juntos. Se conocieron en una calle de Buenos Aires cuando él comenzaba a acariciar la fama. Tuvieron una hija llamada Ana Victoria, quien también canta.

