Alina Lozano revela que sufrió por terrible enfermedad: “fue demasiado dolor”

Sabíamos que la pandemia había golpeado fuertemente la vida de la actriz Alina Lozano. Además de sufrir covid, la reconocida intérprete de personajes había enfrentado la pérdida de su madre. Ella misma había revelado a Vea en ese tiempo, cómo esas dos experiencias le costaron lágrimas y sufrimiento, pero también le enseñaron bastante y a partir de ellas, aprendió a poner en primer lugar su salud y su vida emocional. De hecho, Alina se convirtió en coach y en ese entonces comenzó a dar charlas que complementaban sus talleres de actuación.

Ahora la actriz que vimos en Pedro el escamoso, El señor de los cielos y Pa´quererte por mencionar algunas de las decenas de producciones en las que se ha llevado aplausos detalló que en ese tiempo también la atacó un fuerte virus que le trajo mucho dolor y sufrimiento. Todo comenzó cuando notó un sarpullido en la espalda al tiempo que empezó a sentir sensación de fatiga. Sin embargo, no acudió al médico, sino que se automedicó siguiendo consejos de amigos. Se tomó unas ´goticas´ naturales, muchas más de las que le indicó su conocido y la situación solo empeoró.

Alina Lozano sufrió de culebrilla

En realidad, el cuerpo de Alina estaba luchando contra la famosa culebrilla, conocida por los médicos como el virus herpes zóster.

“Me automediqué sin saber lo que tenía y tratando de buscar respuestas a ese malestar tan grande que sentía. Me dijeron, ‘tómese una gotita’, pero yo me tomé como cuatro de manera irresponsable, en lugar de haberme ido al médico de una vez”, contó la actriz que además se aplicó un ungüento y recibió la noticia de su mal cuando finalmente acudió al médico porque la situación se agravó. “Me daba pena decirle a la doctora, porque, además de las gotitas, me había untado una crema (de ese mismo extracto)… Pero cuando se lo enseñé me dijo: ‘Alina, tú tienes herpes zóster. ¿Tú sabes lo que es la culebrilla?’. Todo ese malestar que había tenido en los días previos era por el herpes”.

Alina Lozano estuvo dos veces hospitalizada

Tras el diagnóstico vinieron dos días en la clínica donde la actriz sufrió tremendos dolores. Una vez le dieron de alta pensó que su pesadilla había culminado, pero no fue así. “Los dolores son un infierno, yo nunca había sentido un dolor así, nunca, nunca. Es como si te estuvieran disparando tachuelas a gran velocidad que te atraviesan el cuerpo y no pararan de dispararte nunca, las 24 horas”. La situación la llevó a ser internada de nuevo. En esa segunda estancia le dieron un derivado de la morfina para aliviar un poco el malestar.

“Fueron siete horas de nirvana y te juro que desde entonces entiendo que existan adicciones a ciertas sustancias, porque yo estuve en el paraíso, me la pasé feliz durante siete horas sin dolor”, contó la actriz a People en español.

Hoy la actriz está saludable y afortunadamente no sufrió secuelas delicadas de la enfermedad que a veces quedan. Solamente en alguna ocasión ha tenido los famosos ´fuegos´ en la boca y algo de desaliento en su cuerpo, y que de inmediato acude al médico.

A pesar del dolor que le significó este mal en su cuerpo, Alina explica que también le dejó enseñanzas valiosas. “La enfermedad es una experiencia que alecciona. Fue demasiado dolor y castigo en el cuerpo, demasiada fisura emocional, y eso me ayudó a entender que lo que necesitaba era tomar con mayor firmeza la responsabilidad de mi vida”, dijo adicionando que también aprendió a cuidarse y quererse más y manejar el estrés.